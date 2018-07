CSG-Radsportler dominieren ihre Altersklassen

Mehr als 600 Teilnehmer sind beim 10. Schauinsland-Bergrennen, dem größten Berg-Einzelzeitfahren Deutschlands, am vergangenen Wochenende an den Start gegangen. Laut Pressemitteilung waren die beiden Seniorenfahrer der Lindauer Cooper-Standard-Sportgemeinschaft (CSG), Ingrid Weber-Haack und Roland Grübel, in ihren Altersklassen nicht zu stoppen und trugen den Sieg davon.

Im Zwölf-Sekunden-Takt ging es für die Radsportler am Sonntag ab 10 Uhr auf die 11,5-Kilometer-Strecke. Sie führte die teilnehmenden Radsportler vom Freiburger Ortsteil Bohrer bis zur Passhöhe Schauinsland. Hierbei mussten 775 Höhenmeter überwunden werden.

Ingrid Weber-Haack trat in der Altersklasses W60 an und siegte in 48:43 Minuten mit großem Vorsprung vor der zweitplatzierten Heidi Harder. Im Damen-Gesamtklassement im Teilnehmerfeld von 77 Starterinnen landete die 61-jährige Lindauerin schlussendlich auf den 23. Rang.

Ebenfalls eine Demonstration seines Könnens lieferte Roland Grübel ab. Der deutsche Senioren-Bergmeister von 2012 ließ den 17 Konkurrenten seiner Alterklasse (M65) keine Chance. Seine gut eingeteilten Kräfte ließen sogar noch einen längeren Schlusssprint zu. Der 67-jährige Bodolzer knackte als einziger Fahrer seiner Altersklasse die 40-Minuten-Marke, und das sehr deutlich: Mit benötigten 38:08 Minuten, was einem Stundenschnitt von 18,1 Kilometern entspricht, nahm er dem Zweitplatzierten Alfred Emrich an seinem Hausberg mehr als zwei Minuten ab. Allerdings verfehlte Grübel seine im Vorjahr aufgestellte historische M65-Bestzeit um 18 Sekunden.