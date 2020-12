Corona: Weihnachtstestaktion des Bayerischen Gesundheitsministeriums findet auch in Lindau statt

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage eine Corona-Testaktion angekündigt, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. So werden unter Federführung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Angehörige von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen kostenfrei mittels Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus getestet. Auch im Landkreis Lindau können sich diese Personengruppen an zwei Standorten testen lassen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass Dank des großen Engagements des BRKs die Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime aber auch der Behinderteneinrichtungen gemeinsam mit ihren Angehörigen Weihnachten feiern können. Dafür danke ich dem BRK und allen freiwilligen Helferinnen und Helfern von Herzen“, sagt Lindaus Landrat Elmar Stegmann zur angekündigten Corona-Testaktion.

Im Landkreis Lindau werden diese kostenfreien Corona-Tests in der Turnhalle der Fachoberschule in Lindau sowie in der Alten Turnhalle in Heimenkirch angeboten, heißt es weiter in der Mitteilung. So können sich die Angehörigen von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung – andere Personen können leider nicht getestet werden – von Donnerstag, 24. Dezember, bis einschließlich Samstag, 26. Dezember, von jeweils 9 bis 12 Uhr testen lassen und nach einer gewissen Wartezeit ihre Bescheinigung mit dem Ergebnis mitnehmen.