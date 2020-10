Corona versetzt dem Hospiz einen wirtschaftlichen Schlag

Die Corona-Krise und der allgemeine Mangel an Pflegekräften machen auch dem Lindauer Hospizzentrum Haus Brög zum Engel zu schaffen. Im Jahr 2020 war es bisher nur zu 60 Prozent ausgelastet, während die Belegungsquote sonst meist zwischen 80 und 90 Prozent liegt. Schatzmeister David Kowatsch rechnet daher in diesem Jahr mit einem Verlust. „Es ist ein herausforderndes Jahr“, sagte er in der Mitgliederversammlung des Hospizvereins. Jetzt sei das Hospiz ganz besonders auf Spenden angewiesen. Gleichwohl zeigte sich die Vorsitzende des Hospizvereins, Maja Dornier, zuversichtlich: „Wir sind froh, dass wir trotz Corona gute Aussichten haben.“

Die geringe Auslastung des Hospizes in diesem Jahr hat mehrere Gründe, wie Maja Dornier deutlich machte. Zum einen hatte es wegen Corona einen Aufnahmestopp im Hospiz gegeben. Zum anderen hat das Hospiz vorsorglich Kapazitäten für eventuelle Quarantänemaßnahmen freigehalten, die aber glücklicherweise bisher nicht erforderlich waren. Zudem war das Pflegeteam nicht vollständig, weswegen nicht alle Betten belegt werden konnten.

„Es macht uns traurig, wenn wir jemanden nicht aufnehmen können“, sagte Maja Dornier. Inzwischen ist sie aber guten Mutes. „Wir kommen wieder in ein ruhigeres Fahrwasser“, sagte sie und dankte allen Unterstützern und allen Mitarbeitenden: „Das Team hat Außerordentliches geleistet.“ Besonders lobte sie die Leistungen der früheren Pflegedienstleiterin Gisela Knauf und der kommissarischen Pflegedienstleiterin Simone Schröder, die diese Aufgabe etwa ein halbes Jahr lang übernommen hatte. Anfang Oktober ist Martina Roder als neue Pflegedienstleisterin im Hospiz gestartet, weitere Stellenbesetzungen zeichnen sich ab.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand jedoch der Rückblick auf das Jahr 2019. Es war das zweite Gesamtjahr, in dem wegen des Erweiterungsbaus eine erhöhte Pflegeplatzkapazität zur Verfügung stand. Die Belegungsquote betrug 86 Prozent. Konkret heißt das: Im vergangenen Jahr hat das Lindauer Hospiz 77 Gäste betreut. Als Gäste werden die Menschen bezeichnet, die stationär ins Hospiz aufgenommen werden. Sieben von ihnen konnten sogar wieder nach Hause oder in eine andere Einrichtung entlassen werden, da sie sich entgegen anderer Voraussagen gut erholt hatten.

Die meisten Gäste kamen nach Angaben der Pflegedienstleitung mit einer Krebserkrankung ins Hospiz. Das Durchschnittalter lag bei 75 Jahren – der jüngste Gast war 45, der älteste 96 Jahre alt. Die Aufenthaltsdauer war sehr unterschiedlich: 22 Gäste waren weniger als 10 Tage im Hospiz, andere wiederum lebten mehrere Monate und in zwei Fällen sogar noch länger im Hospiz. Die Betriebskosten beliefen sich im Jahr 2019 nach Angaben von Schatzmeister David Kowatsch auf rund 1,1 Millionen Euro. Dank erfreulich hoher Spendeneingängen habe im vergangenen Jahr sogar ein Überschuss erzielt werden können, der den Rücklagen zugeführt wurde. Sie würden jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung wieder gebraucht, sagte Kowatsch. Rücklagen seien aber auch generell notwendig, weil das Hospiz fünf Prozent seiner Kosten selbst finanzieren muss.

Maja Dornier bezeichnete das Jahr 2019 als „erfolgreiches Jahr“. Der Erfolg eines stationären Hospizes bemisst sich ihrer Ansicht jedoch nicht nur an Belegungszahlen, wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Pflegeschlüssel und dem Zusammenwirken von haupt- und ehrenamtlichen Kräften. All diese Faktoren seien wichtig zum Erhalt der Einrichtung, erklärte sie. „Das Entscheidende aber ist, dass wir eine geborgene Atmosphäre schaffen, in der sich unsere Gäste wohl fühlen.“

Gelingen könne dies nur mit einer „hospizlichen Haltung.“ Gemeint ist damit eine zutiefst humanitäre Einstellung: „Jeder Mensch, der zu uns kommt, wird er so akzeptiert, wie er ist. Seiner einzigartigen Persönlichkeit wird mit Wertschätzung begegnet“, erklärte Maja Dornier und beschrieb damit das grundsätzliche Ziel jeglicher Hospizarbeit: Es geht immer darum, ein erfülltes Leben bis zuletzt und ein Sterben in Würde zu ermöglichen.

Gleichwohl besteht oft noch eine große Hemmschwelle, auf das Hospiz zuzugehen oder sich überhaupt mit dem Sterben und dem Tod zu befassen. Dies wurde am Ende der Versammlung auch in Wortmeldungen aus dem Publikum deutlich. Dabei ist dieses Thema unausweichlich: „Der Tod ist allen beschieden. Irgendwann ist jeder selbst oder in seiner Familie damit konfrontiert“, sagte Maja Dornier.

Die Hospizarbeit sei aber keineswegs mit Depression verbunden. Im Gegenteil: Diese Aufgaben bedeuten für Maja Dornier eine „innere Bereicherung“. Mehr noch: „Es gibt Lebensfreude, wenn man so eine Arbeit macht“, sagte sie. „Das merken unsere Gäste, die sich bei uns sehr wohlfühlen.“