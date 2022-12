Corona-Tests an den Feiertagen

Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren gibt es im Landkreis Lindau ein tägliches Corona-Testangebot, um insbesondere Besucherinnen und Besuchern von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern Testungen zu ermöglichen.

Folgende Öffnungszeiten hat das Testzentrums an der Bösenreutiner Steig 33 über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage: am 24. Dezember ist geschlossen (alternativ: Teststation Bahnhof Reutin, Lindau von 8 bis 15 Uhr geöffnet), am 25. Dezember ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet, am 26. Dezember ist von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet, am 31. Dezember ist geschlossen (alternativ: Teststation Bahnhof Reutin, Lindau von 9 bis 17 Uhr geöffnet), am 1. Januar ist geschlossen (alternativ: Teststation Bahnhof Reutin, Lindau von 12 bis 17 Uhr geöffnet).

Laut Mitteilung des Freistaats Bayern bleiben die staatlichen Testzenten noch mindestens bis zum 28. Februar in Betrieb.