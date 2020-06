Corona-Regeln auf dem Wasser werden gelockert

Die Anti-Corona-Maßnahmen auf dem Bodensee im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West werden weiter gelockert. Das Land Bayern hat dazu laut Pressemitteilung der Wasserpolizei Lindau am Montag die 6. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) auf den Weg gebracht, die unter anderem erlaube, dass wieder mehr Personen gemeinsam am Trainings- und Lehrgangsbetrieb auf den hiesigen Gewässern teilnehmen dürfen.

Schon seit geraumer Zeit sind dem Polizeibericht zufolge folgende Tätigkeiten rund um den Wassersport wieder gestattet: Das Fahren mit Motor- und Segelbooten direkt aus den Häfen und Liegeplätzen, ebenso das Wakeboard- und Wasserskifahren ist erlaubt. Für Spitzensportler in nichtolympischen Disziplinen ist das Training ebenso erlaubt wie für jeden Privatmann. Das Betreten von Gebäuden (hier gilt Maskenpflicht) ist nur zu dem ausschließlichen Zweck erlaubt, das für die jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu holen und wieder zurückzustellen. Das Kranen und das Slippen der Boote und das Einbringen der Schwimmstege ist nicht mehr verbooten, ebenso die Instandsetzungsarbeiten an Booten in Häfen durch Privatpersonen unter Beachtung der Kontaktbeschränkung und unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern, wie auch die gewerbliche Vermietung von Sportgeräten und Sportausrüstung. Beherbergungsbetriebe, Hotels und Campingplätze dürfen unter Beachtung des vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassenen Hygienekonzeptes ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das Übernachten auf eigenen Booten in Marinas und Häfen ist damit wieder erlaubt. Die Wohneinheiten und Boote müssen über eine eigene sanitäre Einrichtung verfügen. Außerhalb dieser gilt für Gäste Maskenpflicht.Der Betrieb der Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr ist zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen der Mindestabstand von 1,5 Meter sichergestellt ist. In geschlossenen Räumen und Fahrzeugbereichen gilt Maskenpflicht für Fahrgäste und Personal. Darüber hinaus ist vom Betreiber ein Hygienekonzept auf Grundlage der oben verlinkten Rahmenkonzepte zu erstellen. Auch der kontaktfreie Outdoor-Trainingsbetrieb ist zulässig. Der Wettkampfbetrieb für kontaktlos ausführbare Sportarten im Freien ist ebenfalls zulässig. Damit können auch Regatten ausgetragen werden, sofern dabei alle anderen veröffentlichten Hygienemaßregeln eingehalten werden und unter Verzicht auf Zuschauer und jedes Rahmenprogramms (Siegerehrung etc.). Der Betreiber hat ein Hygienekonzept auszuarbeiten.

Mit Inkrafttreten der 6. BayIfSMV am 22. Juni greifen nun laut Pressemitteilung weitere Lockerungen: So wird die Beschränkung des Trainingsbetriebes auf Gruppen bis 20 Personen aufgehoben. Der Trainingsbetrieb bleibt allerdings beschränkt auf eine kontaktfreie Durchführung. Für den kontaktfreien Trainingsbetrieb an der frischen Luft ist die Nutzung der Umkleidekabinen sowie der Nassbereiche in geschlossenen Räumlichkeiten nur gestattet, wenn ein Schutz-/Hygienekonzept des Betreibers auf Grundlage des vom Staatsministerium erlassenen Rahmenkonzeptes vorliegt. Hier gilt Maskenpflicht. Zuschauer sind weder im Trainingsbetrieb noch im Wettkampfbetrieb erlaubt. Unter gleichen Voraussetzungen ist auch der Lehrgangsbetrieb (zum Beispiel Segellehrgang) möglich. Für eventuellen Theorieunterricht muss der Mindestabstand durch geeignete Maßnahmen gewahrt werden, zum Beispiel durch Reduzierung der Klassenstärke.

Dies gelte auch auf den Bundeswasserstraßen Main, Main-Donau-Kanal und Donau und auf allen bayerischen Landesgewässern, wie zum Beispiel dem Chiemsee, Brombachsee oder auch Fließgewässern, wie der Mitteilung der Wasserpolizei weiter zu entnehmen ist.

Die zurückliegende Ausgangsbeschränkung in Zusammenhang mit den Regeln zum Infektionsschutz wirkte sich wie auf fast alle Lebensbereiche auch stark auf die Wassersportarten aus. Von den Polizeibeamten der Wasserschutzpolizei Lindau am Bodensee mussten in dieser Zeit vier Personen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt werden. Diese waren trotz Ausgangsbeschränkung mit ihren Wassersportgeräten auf dem See unterwegs gewesen. Ein Segler aus der Schweiz wollte am Lindauer Hafen anlegen und musste wieder in Richtung Heimatland zurückgewiesen werden.