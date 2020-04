Corona-Party endet in Polizeigewahrsam

Die Polizei Lindau hat am Montagabend eine Beschwerde über eine Ruhestörung in der Joseph-von-Eichendorff-Straße erhalten. In einer Wohnung trafen die Beamten laut Polizeibericht drei stark alkoholsierte Männer an. Zwei davon zeigten sich äußerst aggressiv der Polizei gegenüber. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Polizisten verließen zwei der Männer die Wohnung. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen. Nur wenige Minuten später versuchte einer der Männer dann aber in die Wohnung zurückzukehren. Diesmal wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Die drei Männer erwartet nun ein Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz.