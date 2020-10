Corona-Pandemie bringt die Tafelläden in Schwierigkeiten

Eigentlich war das Jahr 2019 für den Caritas Verband Lindau ein Jahr wie jedes andere auch. Die Zahl jener Menschen, die Beratungen brauchten oder in den Tafelläden eingekauft haben, war sogar ein bisschen zurückgegangen. Doch dann kam Corona.

Eigentlich sollte das Jahr 2020 gar nicht Thema sein. Schließlich drehen sich Jahreshauptversammlungen immer um das vergangene und nicht um das laufende Jahr. Doch weil die Jahreshauptversammlung des Caritas-Verbandes wegen der Corona-Pandemie ohnehin im Herbst statt im Frühjahr abgehalten werden konnte, war sowieso alles ein bisschen anders als sonst und Geschäftsführer Harald Thomas konnte die Entwicklungen des zurückliegenden halben Jahres nicht völlig ignorieren.

So berichtete der Geschäftsführer, dass seit dem 17. März der Wartebereich der Geschäftsstelle in der Anheggerstraße geschlossen sei und dies auch bis auf weiteres so bleibe. Die Sozial- und Kurberatungen fänden zwar statt, allerdings so weit wie möglich telefonisch und online. Beratungstermine vor Ort gebe es ausschließlich nach entsprechender Terminvereinbarung und fänden dann im großen Gruppenraum unter umfassenden Schutzmaßnahmen statt. Durch eine interne Urlaubslösung mussten die Angestellten zudem nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Dagegen sei zeitweise ein Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt worden, damit im Falle einer Erkrankung des Geschäftsführers der Betrieb der Geschäftsstelle gesichert gewesen sei.

Außer diesen Auswirkungen auf die Geschäftsstelle traf die Corona-Pandemie insbesondere auch die beiden Tafelläden in Lindau und Lindenberg. Weil die meisten Mitarbeiter hier nicht nur ehrenamtlich tätig sind, sondern auch von der Altersstruktur her zu den Risikogruppen gehören, hatte sich Thomas dazu entschieden die Tafeln vom 17. März bis 11. Mai zu schließen. In diesen acht Wochen wurden die Kunden mit kostenlosen Notpaketen versorgt, die die Caritas aus Spendenmitteln finanzierte.

Als die Tafelläden dann wieder öffneten, galt ein eingeschränkter Notbetrieb mit Terminvergabe. Seit 6. Juli sind sie wieder täglich und ganz normal geöffnet, wenn auch mit „strengem Hygienekonzept“, wie Thomas betont. „Finanziell müssen wir im Bereich der Tafeln voraussichtlich mit Umsatzausfällen in Höhe von ungefähr 17 000 Euro rechnen“, sagte Thomas und erklärte, dass es bei diesem Betrag nicht bleiben werde. Denn hinzu kämen die weiter laufenden Kosten, etwa für die Tafelfahrzeuge sowie die Ladenmieten samt Nebenkosten. „Stand heute konnten wir die Ausfälle jedoch komplett mit Spenden kompensieren, ohne Zuschussanträge stellen zu müssen“, sagte der Geschäftsführer und hob Pfarrer Bentele, „Wir helfen“, den Lions-Club Lindau sowie die Kinderbrücke Allgäu besonders hervor. „Überwältigend war für uns aber die Solidarität einer Vielzahl von Menschen“, sagte er. Ganz großes Kopfzerbrechen macht dem Geschäftsführer die aktuelle Lage. Sollte sich diese weiter zuspitzen, sähe er sich erneut gezwungen die Tafeln zu schließen, um die ehrenamtlichen Mitarbeiter keinem zusätzlichen Risiko auszusetzen. Ein zweites Mal jedoch, so stellte er in Aussicht, „würden wir die Notpakete nicht mehr hinkriegen“.

Keine Folge von Corona, sondern eine strukturelle, bereits im Vorfeld getroffene Entscheidung war hingegen das Aus für die beiden Mittagstische in Lindau und Lindenberg. Wegen des Lockdowns musste die Mittagstischsaison lediglich drei Wochen früher als geplant beendet werden. Im Durchschnitt nutzten rund 95 Personen das samstägliche Angebot. Zur Schließung hatte sich die Caritas entschieden, weil in Lindau die Zahlen der Besucher rückläufig waren. „Zum Schluss hatten wir teilweise nur noch 30 Leute“, sagte Thomas, betonte allerdings, dass der Hauptgrund die Altersstruktur der Ehrenamtlichen gewesen sei. Wie in Lindenberg auch, seien die Helfer quasi mit dem Angebot alt geworden. Viele seien zwischen 70 und 80 Jahre alt.

Während das Aus in Lindau nach 18 Jahren endgültig ist, geht es in Lindenberg durchaus weiter. Mit dem Unterschied, dass hier, wo die Gästezahlen eher „zuläufig“ waren, jetzt die Kirchgemeinde St. Martin das Angebot übernimmt. „Wir wussten, dass er dort in guten Händen weitergeführt wird.“

Vor seinem vorläufigen Zwischenbericht über die Corona-Auswirkungen auf die Lindauer Caritas hatte Thomas darüber berichtet, dass die Lindauer Geschäftsstelle auf ein „ganz normales Jahr 2019“ zurückblicke, mit einem Arbeitspensum, das in etwa dem Niveau des Vorjahres entsprochen hätte. Allerdings habe es insgesamt betrachtet „einen leichten Rückgang der Zahlen“ gegeben. Lagen die Fallzahlen im Betreuungsverein auf dem Stand des Vorjahres, wo er 59 Personen mit psychischen, geistigen Erkrankungen, Demenz oder Abhängigkeit betreut hatte, so galt dies für die Sozialberatung ebenso. Hier wurden 175 Klienten in 395 Gesprächen beraten. Damit blieben hier die Fallzahlen weitgehend auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Bei der überwiegenden Zahl der Fälle standen finanzielle Probleme im Vordergrund. Insgesamt gewährte der Verband 34 500 Euro Unterstützung gewährt oder über Stiftungen wie „Wir helfen“, „Kartei in Not“ oder „Antenne Bayern“ vermittelt.

Auch bei der Kurberatung kam die Caritas nahezu an die Zahlen vom Vorjahr heran. Von den insgesamt 64 Personen, die in 204 Gesprächen beraten wurden, bekamen 46 den Kurantrag bewilligt. Eine mehr als das Jahr zuvor. Davon waren 28 Mutter-Vater- Kind-Kuren mit 58 Kindern, sechs Mütterkuren und drei Kinderkuren. Drei Frauen kamen nur mit Hilfe von Zuschüssen des Müttergenesungswerkes in den Genuss einer Kur.

In den Tafelläden haben sich 2019 die Einkaufszahlen mit um die 16 570 wieder auf das Niveau der Vorjahre eingependelt. Der Grund sei, dass die Einkaufsbeschränkungen, die wegen der Flüchtlingskrise ausgesprochen waren, aufgehoben worden sind.