Corona macht Lindaus Gartenschau teurer

Die öffentliche Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 28. Oktober, in der Inselhalle beginnt um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Neubau der Kita mit Quartiersplatz in Zech, die Umgestaltung der Bahnübergänge Laubeggengasse und Hasenweidweg-West, die Zukunft des Silvesterfeuerwerks am Hafen und die Motorradstellplätze auf der Insel.