Corona-Lockerungen in Lindau: Mehr Eltern dürfen Kinder wieder in Kitas schicken

Corona gab es eine Notbetreuung der Kinder nur für sehr wenige Eltern. Das ändert sich ab Montag. Doch in Lindau und den Gemeinden sind noch viele Fragen offen.

Bisher gibt es auch in Lindau und den Nachbargemeinden nur eine Notbetreuung für ganz wenige Kinder. Die Krippen und Kindergärten betreuen nur Kinder von Alleinerziehenden, die in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten, oder von Paaren, bei denen beide in einer Arztpraxis, Klinik, in der Altenpflege, als Verkäuferin oder bei der Polizei tätig sind.

Ausnahme ist die Kita St. Stephan der evangelischen Diakonie auf der Insel, die täglich bis zu 15 Kinder betreut, wie Leiterin Silke Bennewitz der LZ bestätigt. Dabei sei über das notwendige Formblatt des Freistaats in allen Fällen die Notwendigkeit nachgewiesen, wie Bennewitz hinzufügt. Viele Kinder seien nicht an jedem Tag da.

Die Leiterin hat die Kinder in kleine Gruppen von drei bis fünf Kinder aufgeteilt, um die sich jeweils zwei Erzieherinnen kümmern. Den eigentlich gebotenen Abstand können Erzieherinnen im Umgang mit kleinen Kindern nicht einhalten. Auch Masken funktionieren laut Bennewitz nicht. Denn die Kleinen müssen den Mund sehen, damit sie das Gesagte verstehen.

Ab Montag werden auch in St. Stephan weitere Kinder in die Betreuung kommen, sagt Bennewitz, auch wenn sie noch nicht genau weiß, wie viele das sein werden. Da gibt es insgesamt keinen Überblick. Denn Eltern müssen das mittels eines Formblatts, das sie in ihrer Kita oder auf der Homepage des bayerischen Sozialministeriums erhalten, bei der Kita direkt beantragen. Die Kitas müssen die Notbetreuungen zwar nach eigenen Angaben beim Landratsamt melden, doch dort habe man keinen Überblick, antwortet Pressesprecherin Sibylle Ehreiser auf Anfrage der LZ: „Wir haben keinen Überblick, wie viele Kinder derzeit oder ab Montag zusätzlich betreut werden und wie viele Kindergärten eine Betreuung anbieten.“

Die Stadt selbst bietet in ihren drei Kindergärten derzeit Notbetreuung für sieben Kinder, ab Montag kommen wahrscheinlich sechs weitere hinzu, erklärt Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer. Eine Notbetreuung gebe es nicht nur für Kinder unter sechs Jahren, sondern auch für Grundschulkinder. Auch da müssten sich Eltern an die jeweilige Schule wenden. Wie viele Kinder in der Stadt dort eine Betreuung bekommen, war am Mittwoch ebenfalls nicht zu erfahren.

Mit Blick auf Montag sind die Träger der Kindergärten unsicher, weil Familienministerin Carolina Trautner nicht definiert hat, wer dann Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben soll. Es heißt zwar, dass erwerbstätige Alleinerziehende ihre Kinder jetzt in der Notbetreuung anmelden können, wenn sie aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihres Kindes gehindert sind. Und für Haushalte mit zwei Elternteilen soll es reichen, wenn ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist.

„Bei Alleinerziehenden und Eltern mit Berufen in der Pflege ist es klar. Aber für mich ist nach der Ankündigung einfach nicht ersichtlich, wer von jetzt an ebenfalls einen Anspruch auf die Notbetreuung hat“, erklärt Kirchenpfleger Franz Steib, der in Weißensberg für die Notfallbetreuung in der Kindertagesstätte St. Markus verantwortlich ist. Auch seine diesbezügliche Nachfrage beim Landratsamt brachte keine Klärung. Bislang waren in Weißensberg täglich zwischen zwei und vier Kinder in der Betreuung. Für die kommende Woche hat die Gemeinde allerdings bereits Anmeldungen für 15 Kinder vorliegen. Jetzt muss Steib klären, ob die Eltern unter der neuen Verordnung einen Anspruch auf die Betreuung haben.

Von den gleichen Schwierigkeiten berichtet Jutta Jeschke, Geschäftsleiterin in Nonnenhorn. Dort kümmerte sich das Betreuungsteam bislang um ein Kind. Um genau abschätzen zu können, wer künftig einen Anspruch auf Betreuung hat, wartet auch sie weitere Spezifizierungen der Regierung ab, rechnet aber aufgrund ihrer Erfahrung mit einem Anstieg von zwei bis drei Kindern.

Auf mehr Gegenliebe stößt die Ausweitung der Notfallbetreuung in Sigmarszell. Wurden in den beiden Kindertagesstätten St. Raphael und St. Wendelin bislang ebenfalls nur eine Hand voll Kinder betreut, ist hier laut der für die Kindergärten zuständigen Verwaltungsangestellten Birgitt Bahr seit der Ankündigung der Familienministerin ein deutlicher Anstieg in der Nachfrage zu verzeichnen. Sechs weitere Anmeldungen seien bereits für die Kita St. Raphael eingegangen, und auch für St. Wendelin liegen Anmeldungen für drei Kindergarten-, ein Krippen- und ein Schulkind vor. „Wir erwarten, dass diese Zahlen Anfang nächster Woche noch steigen werden“, ist sich Bahr sicher. Die Betreuung von Schulkindern in der Kita St. Wendelin ist in diesem Fall gestattet, da hier auch im Regelbetrieb Kinder bis zehn Jahren in der Betreuung sind. Allerdings muss auch Sigmarszell noch prüfen, ob die Neuanmeldungen eine Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen. In den vergangenen Wochen musste Bahr zehn Anträge für St. Raphael ablehnen. Diese haben jetzt vermutlich eine bessere Chance.

In Hergensweiler berichtet Bürgermeister Wolfgang Strohmaier von wochentagsabhängigen Zahlen von einem bis sechs Kindern in der Betreuung der Kindertagesstätte St. Ambrosius. Nach den bisher bekannten Änderungen in der Regelung geht man in der Gemeinde bislang nur von einem zusätzlichen Kind aus, das durch das gemeindliche pädagogische Personal betreut werden muss.

In Bodolz wird die Notbetreuung in der Kindertagesstätte im Obstgarten in der laufenden Woche von vier Kindern wahrgenommen. Aufgrund der aktuellen Informationslage möchte Beate Brosch-Meuchelböck, verantwortlich für die Kindergarten- und Schulverwaltung der Gemeinde, zwar noch keine Prognose für die kommenden Wochen abgeben, versichert aber, dass „das Betreuungsteam der Kita auf eine steigende Anzahl der zu betreuenden Kinder vorbereitet ist.“

Ähnlich sieht die Situation in Wasserburg aus, wo Bürgermeister Thomas Kleinschmidt von „einer überschaubaren Anzahl“ der zu betreuenden Kinder spricht. Auch hier sei aber genügend Personal einsatzbereit, sollte die Zahl ab der kommenden Woche steigen.

Das Problem aller Gemeinden bringt Franz Steib auf einen Nennen. „Wir möchten das Betreuungsangebot ja gerne großzügig anbieten. Aber wenn wir es tun, sind die eigentlich als Notbetreuung gedachten Gruppen logischerweise wieder voll, und das geht im Moment leider nicht. Es soll und muss eine Notbetreuung bleiben.“

Etwas anders liegt der Fall im baden-württembergischen Achberg. Dort galt die Notfallbetreuung bislang auch für Grundschüler und bis zur sechsten Klasse. Vom 27. April an wird die Notbetreuung bis zur siebten Klasse ausgeweitet. Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz hat und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.

Die Zahl der Familien, die die Notfallbetreuung bislang in Anspruch genommen haben, liegt trotzdem nicht höher als auf bayerischer Seite. Bislang zählt Achbergs Bürgermeister Johannes Aschauer ein zu betreuendes Kind im Bauernhofkindergarten sowie drei aus der Grundschule. Insgesamt mussten er bislang zwei Anfragen wegen fehlender Zugangsvoraussetzungen ablehnen. Diese könnten nach erneuter Prüfung unter den erweiterten Voraussetzungen zur Betreuung zugelassen werden.