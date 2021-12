Corona-Lage weiter dramatisch: Im Landkreis Lindau fehlt noch immer Pflegepersonal

An diesem Wochenende finden Sonderimpfaktionen in den vier Westallgäuer Gemeinden Grünenbach, Heimenkirch, Oberreute und Opfenbach statt. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Am Samstag, 4. Dezember wird in Opfenbach im Kultur- und Sportzentrum in der Bodenseestraße 21 von 9 bis 12 Uhr geimpft und in Heimenkirch in der Turnhalle der Grundschule in der Lindauer Straße 20 von 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 5. Dezember, findet einen Aktion in Grünenbach im Feuerwehrhaus in der Hauptstraße 20 von 9 bis 12 Uhr und in Oberreute im Feuerwehrhaus in der Hauptstraße 33 von 14 bis 17 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist nötig unter impfzentren.bayern.de oder telefonisch unter 0800 / 911 82 19. Hierüber erfolgt auch die Anmeldung für einen Termin im Impfzentrum. Ohne Termin ist eine Impfung nicht möglich.

Man muss einen Personalausweis, Impfpass und wenn nötig eine Bestätigung des Arbeitgebers mitbringen, dass man im Landkreis arbeitet. Geimpft werden Menschen ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen die beiden Einverständniserklärungen der Eltern vorlegen. Bei unter 16-Jährigen muss mindestens ein Elternteil mit vor Ort sein.