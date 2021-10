Corona-Lage in Vorarlberg bessert sich: Bisher orangene Ampel steht jetzt auf gelb

Vorarlberg hat aktuell mit 60,6 die niedrigste Sieben-Tages-Inzidenz im Ländervergleich. Die Einstufungskommissionen des Landes Vorarlberg sowie der Bund sind daher in ihrer Sitzung am Donnerstag zum Schluss gekommen, Vorarlbergs Corona-Ampel von orange auf gelb zu schalten. Das teilt die Landespressestelle in einer entsprechenden Information mit.

Die Entscheidung ist demnach auf die stabile Entwicklung bei den Neuinfektionen und der Zahl der Hospitalisierungen zurückzuführen, erläutert der Vorarlberger Vertreter in der Ampelkommission, Armin Fidler. Landesrätin Martina Rüscher spricht von einem „positiven Zwischenschritt: Auf die sichere Seite kommen wir aber nur bei einer entsprechend hohen Impfquote“. Im Bildungswesen bleibt es bei der Risikostufe 1.

61 Prozent vollständig geimpft

Österreichweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 145,4. Derzeit sind rund 61 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung vollständig geimpft. Bei einer Einstufung auf gelb spricht man von einem mittleren Risiko: Es gibt eine moderate Häufung an Clustern, und die Sieben-Tages-Inzidenz ist sehr gering, heißt es in der Pressemitteilung. Mit Beginn der kalten Jahreszeit geht das Prognose-Konsortium aber von einem starken Ansteigen der Infektionen und damit der Krankenhaus- und Intensivstationeinweisungen aus.