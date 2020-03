Corona-Hilfegruppe vermittelt Gefühl von „Ich bin nicht allein“

Die Corona-Hilfe-Gruppe „We Care Lindau“ bekommt täglich neue Mitglieder. Mittlerweile haben sich über 1150 Menschen gemeldet, die entweder Unterstützung bei Besorgungen brauchen oder ihre Hilfe dafür anbieten. Und das Konzept funktioniert.

Tamara Zellweger aus Aeschach hat die Gruppe bei Facebook gefunden und trat ihr auch bei Whatsapp bei. Dort bot sie ihre Hilfe für Einkäufe oder beim Kochen an. Simon Gries leitete ihr die Telefonnummer einer älteren Dame aus Hoyren weiter. Noch am selben Tag fuhr Zellweger für sie zur Ärztin und zur Apotheke. „Für mich ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Frau jetzt ihre Medikamente hat.“ Die Übergabe von Geld, Rezept und Einkäufen fand ohne direkten Kontakt statt. „Wir haben alles auf die Treppe vor der Haustür gelegt und abgeholt.“ Für die 33-Jährige ist es selbstverständlich, für andere Menschen da zu sein. Vor allem, wenn diese zu einer Risikogruppe gehören. Die Dame, für die sie die Erledigungen tätigte, ist über 70 Jahre alt und nicht bei Facebook angemeldet. Erst über einen Bericht in der Lindauer Zeitung ist sie auf die „We Care Gruppe“ gestoßen und konnte sich telefonisch melden. „Ich bin der netten jungen Frau sehr dankbar, dass sie das für mich gemacht hat“, sagt sie. Tamara Zellweger hat ihr angeboten, weitere Male zu helfen. „ Wenn ich an meine Oma denke, wäre ich auch dankbar, wenn jemand für sie fahren würde.“

Birgit Zodel war für ein älteres Ehepaar einkaufen. Sie selbst hat dafür jetzt einen Blumenstrauß auf dem Esstisch stehen. Damit hatte sie sich belohnen sollen, weil sie kein Benzingeld annehmen wollte.

„Was für wunderbare Menschen hier in Lindau wohnen.“ Damit beendet Birgit Steidl einen sehr bewegenden Beitrag in der Facebook Gruppe „Du weißt dass du aus Lindau bist.“ Sie gehört zur Risikogruppe, habe aber gut vorgesorgt und brauche noch keine Hilfe. Umso überraschter sei sie gewesen, als eine Nachbarin und deren Sohn an ihrer Tür klingelten, ohne dass sie bei „We Care Lindau“ um Hilfe gebeten hatte. Die Nachbarin bot Steidl ihre Unterstützung an und gab ihr eine Visitenkarte mit der Bitte, jederzeit anzurufen, wenn es nötig sei. „Ich bin unglaublich beeindruckt und so gerührt, dass mir die Tränen in den Augen stehen“, schreibt Steidl auf Facebook. Auf Anfrage der LZ sagt sie: „Was mich so berührt hat, war die Tatsache, dass ein Mensch sich aufmacht um anderen zu helfen. Dieses Wissen hat mir ein Gefühl von „Ich bin nicht allein“ gegeben.“ Sie wisse nun, dass da jemand sei, wenn sie was brauche. Ihre Kinder wohnen nicht in Lindau. Aber sie sagt, sie gehe jetzt viel ruhiger durch diese Zeit. „Und das ist das Ergebnis dieser mutigen Frau.“

Damit auch Menschen ohne Facebook Hilfe bekommen, druckt die Lindauer Zeitung täglich kostenlos eine Anzeige für „We Care Lindau“, in der auch die Telfonnummern der Organisation stehen. Außerdem verteilen Freiwillige seit Tagen Flyer als eine Art Kontaktanzeige an verschiedenen Orten in Lindau und den umliegenden Gemeinden. Die Lindauer Druck- und Werbemanufaktur Medieninsel hat 2000 Flyer kostenlos gedruckt. „Das war spontan von heute auf morgen“, sagt Andreas Bendel von der Medieninsel auf Anfrage. Er begrüßt die Aktion der We-Care-Gruppe: „Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Sache.“ Daher unterstützt er die Helfer mit gratis Flyern aus hundert Prozent recyclebarem Papier.

Sie hängen am Lindauer Hafen, in Bäckereien und Apotheken sowie Supermärkten. Bodolzer finden die Flyer sogar in ihren Briefkästen. Darauf heißt es: „In der aktuellen Situation ist es für viele Menschen schwierig, alltägliche Dinge wie das Einkaufen oder das Gassigehen mit dem Hund zu organisieren. „We Care Lindau“ will deshalb verschiedenste Leute zusammenbringen und so dafür sorgen, dass junge, gesunde Leute diese Dinge für beispielsweise ältere Menschen und Menschen mit einem schwachen Immunsystem übernehmen.“ Auch auf dem Flyer zu finden sind E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Simon Gries und Joshua Puttkamer sowie der Name der Gruppe auf Facebook.

„Heute haben zehn Leute angerufen: die meisten wollten Hilfe und ein paar hatten Ideen, was man noch machen kann“, berichtet Simon Gries. Dank der Flyer und der Anzeige in der LZ melden sich auch Menschen, die Unterstützung benötigen und kein Facebook haben. Darunter zwei über 80-jährige Lindauerinnen. Sie benötigen Hilfe beim Wocheneinkauf und bei Besorgungen aus der Apotheke. Innerhalb einer Minute haben sich mehrere Freiwillige auf die Weiterleitung der Anfragen gemeldet. „Die Frauen waren super nett und haben uns mehrfach gedankt“, sagt der 23-jährige Simon Gries über die erfolgreiche Vermittlung von Helferinnen.

Der Großteil an Hilfsangeboten und Anfragen kommen aber über Facebook, Whatsapp und per Email. Initiator Simon Gries schickte am Freitag eine Mitteilung an alle Helfer, in der er nochmal auf wichtige Schutzmaßnahmen aufmerksam macht. „Wir helfen einander und schützen uns und andere dabei bestmöglich“, heißt es da. Zu diesen Schutzvorkehrungen zählt das Einhalten von 1,5 Meter Abstand zueinander und das Nutzen von Handschuhen und Desinfektionsmittel. Auch sollen Helfer möglichst nur eine Person unterstützen und sich an die Hygienevorgaben des Robert-Koch-Instituts halten.

Sinnvoll ist es auch, wenn sich Helfer genau überlegen, wofür sie ihre Unterstützung anbieten. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ältere Menschen vorschlagen, die Kinderbetreuung zu übernehmen.