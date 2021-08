„Corona hat die Schwachstellen in diesem Land aufgezeigt“

Charly Schweizer, Kreisrat der Partei „Die Linke“, hat Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl und Engelbert Blessing, Direktkandidat Oberallgäu, Kempten und Lindau, zur Diskussion in den Gasthof „Köchlin“ eingeladen. Es war Wahlveranstaltung, in der es um politische Inhalte und nicht um Personen, um Lösungsansätze und nicht um Schuldzuweisungen oder plumpe Wahlversprechen ging, teilt die „Die Linke“ in einer Pressemitteilung mit.

„Corona hat ganz deutlich die Schwachstellen in diesem Land aufgezeigt. Die Reichen wurden noch reicher und die Armen noch ärmer. Bezahlt wird auch diese Krise von den unteren Einkommen, von denen, die oft eh schon nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Das kann’s doch nicht sein“, sagt Susanne Ferschl, die verantwortlich ist für den Bereich Arbeit, Soziales und Gesundheit. 24 Jahre Erfahrung und Engagement im Betriebsrat bringe sie im Bundestag im Einsatz für die politischen Rahmenbedingungen für gute Arbeit und ein gutes Leben ein. „Mir sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen immer schon wichtig, und da gibt es noch jede Menge zu tun.“

Zornesröte im Gesicht

Kaputtgesparte Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, die sich niemand mehr leisten kann, und Menschen, die von ihrer Rente nicht mehr leben können, seien Zustände, die der bodenständigen Politikerin aus Kaufbeuren die Zornesröte ins Gesicht treiben. „In Österreich hat ein Mann im Durchschnitt 1000 Euro, eine Frau 500 Euro Rente mehr als bei uns. Die Zuzahlung für einen Angehörigen im Pflegeheim beträgt bei uns durchschnittlich 2000 Euro. Wer kann sich das denn noch leisten? Je größer die Probleme sind, die jemand hat, desto angeschmierter ist er!“ Es gelte, die öffentliche Daseinsvorsorge zu stärken und das Land in einem guten Zustand an die nächste Generation zu übergeben – das sei nachhaltig. Ohne Umdenken und ohne die richtig Reichen stärker in die Verantwortung zu nehmen, werde das nicht gelingen.

Sauer wird Susanne Ferschl, wenn sie daran erinnert, dass es Unternehmen und Konzerne gab, die in der Krise Kurzarbeit und Unterstützung beantragt und gleichzeitig Dividenden an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben. Damit sich was ändert, müsse die Politik fördern, lenken und vereinfachen, und vor allem brauche es verbindliche Regeln und Mut. „Ja, das ist nicht bequem und populär, aber nötig und tatsächlich funktioniert es auch. Das Beispiel des Nichtraucherschutzgesetzes macht deutlich: Was sich erstmal niemand so recht vorstellen konnte wurde ohne großen Widerstand akzeptiert und war am Ende sogar ein großer Erfolg.“

Kritik an Militäreinsätzen

Engelbert Blessing kandidiert als Direktkandidat für die Linken und legt als Zimmerermeister sein politisches Interesse verstärkt in den Bereich nachhaltiges Bauen und Umweltschutz. Außerdem war er zehn Jahre lang Soldat bei der Bundeswehr und sechs Monate davon im Einsatz in Afghanistan. Aufgrund der aktuellen und schrecklichen Entwicklungen in dem Land machte Engelbert Blessing laut Mitteilung deutlich, wie wenig Sicherheit aus Militäreinsätzen erwächst.

Erschüttert habe er vom Elend und Leid der Zivilbevölkerung und seiner Sorge berichtet, wie es dort jetzt weitergehen wird. Mitnichten habe der Einsatz 20 Jahre lang Frieden und Sicherheit gebracht. Die großen Städte seien zwar kontrolliert, die ländlichen Gebiete aber nie erreicht worden – „die Taliban waren und sind Bestandteil der Bevölkerung“. Eindringlich warnt der Ex-Soldat davor, das Land zu isolieren: „Das kann nicht die Lösung sein und trifft die Falschen! Wir dürfen nicht müde werden, uns mit aller Kraft für Frieden und Verständigung einzusetzen.“