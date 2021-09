Corinna Harfouch und Hideyo Harada auf den Spuren von Hölderlin und Beethoven

Corinna Harfouch und Hideyo Harada treten am Samstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr, im Theater Lindau mit der Wort-Musik-Collage zu Hölderlin und Beethoven „O Asia, das Echo von dir“ auf. Eine Pianistin, die alle Gefühlsregungen klanglich ausschöpft, und eine der bekanntesten deutschen Charakterdarstellerinnen in Film, Fernsehen und Theater – Ludwig van Beethoven und Friedrich Hölderlin verbindet nicht nur ihr Geburtsjahr 1770. Beide haben Werke von eruptiver Kraft geschaffen, haben Grenzen überwunden und Konventionen gesprengt, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Corinna Harfouch und Hideyo Harada haben das Doppeljubiläum 2020 zum Anlass genommen, den Gemeinsamkeiten in Beethovens und Hölderlins Leben und Werk nachzuspüren. Eine Textcollage aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen Beethovens, Gedichten und Selbstzeugnissen Hölderlins sowie Auszügen aus dessen aufschlussreichem Roman Hyperion treffen auf musikalische Werke aus der mittleren und späten Schaffensperiode des Wiener Klassikers ist dabei entstanden. Eng verknüpfen sich dabei Wort und Ton, gehen ineinander über oder auseinander hervor, so die Mitteilung weiter. Auch darstellerische Elemente werden mit einbezogen. Ein außergewöhnliches Programm, das weit über das übliche Format der musikalischliterarischen Lesung hinausgeht und ein lebendiges Bild zweier Künstler zeichnet, schreibt der Veranstalter.