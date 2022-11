Continental spendet an die Lebenshilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. September fand der ADC Running Day der Firma Continental – ADC Automotive Distance Control Systems GmbH in Lindau statt. Mit dem Ziel möglichst viele Kilometer für den guten Zweck zu erlaufen, traten 150 Beschäftigte und deren Familienangehörige an den Start.

Ein Team mit Bewohner:innen des Lebenshilfe-Wohnheimes Lindau stand im Ziel bereit und begrüßte die eintreffenden Läufer:innen mit lautem Jubel. Dabei erlebten wir sehr berührende Momente mit den Bewohner:innen des Wohnheims.

Mit insgesamt 760 gesammelten Kilometern wurde eine von der Geschäftsleitung aufgerundete Spendensumme von 2000 Euro erreicht. Diese wurde der Lebenshilfe Lindau, einem langjährigen Kooperationspartner der Continental – ADC GmbH, am 29. September überreicht. „Die Bewohner:innen bedankten sich sehr und waren überwältigt, was für ein Aufwand für sie mit der Aktion betrieben wurde“ schilderte Monika Illerhaus, die die Aktion für die Öffentlichkeitsarbeit mit dem Fotoapparat begleitete.

Die Spende wird für vorgesehene Projekte der Lindauer Werkstatt verwendet. Die Werkstattmitarbeiter:innen können sich auf Kletter- und Bewegungsprojekte, auf Kuttersegeln und auf eine Bodenseeschifffahrt freuen. Da ist für alle Mobilitätsstufen, auch für Personen, die im Rollstuhl sitzen etwas dabei, was viel Spaß bereitet und fröhliche Stunden beschert.

Im Rahmen der Spendenübergabe konnten sich Standortleiter Valentin Maier und das Team des Gesundheitsmanagements bei einem Werkstattrundgang davon überzeugen, wie die Arbeit in der Lindauer Werkstatt der Lebenshilfe abläuft. Daniela Schäffler, im Sozialdienst der Werkstatt tätig, führte die Gäste durch die Lindauer Werkstatt und erklärte die Arbeitsweisen, die Abläufe, die Arbeitsgänge und auch die besonderen Gegebenheiten, die im Umgang mit den Werkstattmitarbeiter:innen immer wieder auftauchen. „Ich bin beeindruckt, wie viel Engagement und Begeisterung ich heute bei den Mitarbeitenden und dem Team der Lebenshilfe sehen durfte“ erklärte Herr Maier am Ende der Besichtigung.