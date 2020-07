Continental bekommt einen neuen Leiter für Fahrerassistenzsysteme

Die Geschäftseinheit Fahrerassistenzsysteme bei Continental bekommt am 1. August mit Frank Petznick einen neuen Leiter. Der bisherige Leiter Karl Haupt verlässt Continental zum 31. Juli. Dies teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

Frank Jourdan, Vorstandsmitglied und Leiter des Geschäftsfelds Autonomous Mobility and Safety, kündigt an: „Frank Petznick wird gemeinsam mit seinem Team unsere ambitionierten Wachstumspläne mit Fahrerassistenzsystemen weiter voranbringen.“

Der 49-jährige Petznick wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung des Geschäftsfelds Autonomous Mobility and Safety. Der studierte Elektrotechniker folgt auf den 63-jährigen Karl Haupt, der nach knapp sieben Jahren an der Spitze der Geschäftseinheit und mehr als 36-jähriger Unternehmenszugehörigkeit das Unternehmen verlässt.

Petznick, der bereits zum 1. Juli zum Technologiekonzern gewechselt ist, verfügt laut Mitteilung über eine langjährige Erfahrung sowohl in der Automobil- als auch der Automobilzulieferer-Industrie. Zuletzt verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung Elektronik bei Hella das globale Product-Center Automated Driving. Seine Karriere startete er 1998 bei Volkswagen als Projektmanager und später Projektleiter für Elektroniksysteme. 2003 folgte sein Wechsel zum Entwicklungsdienstleister Bertrandt, wo er fünf Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Elektronik und Infotainment tätig war. Ab 2008 hatte Petznick mit Stationen in Shanghai, China und Berlin leitende Managementpositionen auf regionaler und globaler Basis bei Hella inne. Er bringt eine langjährige Erfahrung mit innovativen, neuen Technologien in den Bereichen Elektronik und Sensorik mit zu Continental.

Karl Haupt bekleidete bei Continental verschiedene Managementpositionen in mehreren Geschäftseinheiten und Zentralfunktionen. Unter seiner Führung haben sich von 2013 bis 2019 die Umsätze im Bereich Fahrerassistenzsysteme verfünffacht. Mit einem Umsatz von zwei Milliarden Euro im Jahr 2019 nimmt Continental eine Spitzenposition im Bereich des assistierten Fahrens ein.