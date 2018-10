Conti-Mitarbeiter laufen für das Kinderhospiz

Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiter der Lindauer Niederlassung von Continental beim sogenannten Running Day nicht nur ihrer Gesundheit etwas Gutes getan. Denn für jeden gelaufenen Kilometer spendet das Unternehmen einen Euro. In diesem Jahr kamen 1000 Euro zusammen, die Standortleiterin Katrin Theisinger (links) und Gesundheitsmanagerin Nathalie Buchhierl (rechts) an die Vertreterin des Kinderhospizes St. Nikolaus in Grönenbach, Brigitte Waltl-Jensen (Mitte), überreichten. Waltl-Jensen freute sich, denn das Kinderhospiz muss in jedem Jahr etwa eine Million Euro für den laufenden Betrieb aus Spenden aufbringen, denn staatliche Zuschüsse gebe es so gut wie keine. Und Krankenkassen zahlen für jeden der kleinen Patienten nur bis zu 28 Tage im Jahr. Die Mitarbeiter im Kinderhospiz kümmern sich aber nicht nur um schwerkranke Kinder, sondern auch um Eltern und vor allem um Geschwister. Dafür seien viele Spenden aus der Region wichtig. Foto: Dirk Augustin