Conti in Lindau macht die Motorhaube durchsichtig

Für die in der Lindauer Niederlassung entwickelte transparente Motorhaube hat Continental bei der CES 2020 in Las Vegas, der wichtigsten Technikmesse der Welt, einen Preis bekommen. Das ausgeklügelte System zeigt dem Fahrer auf einem Bildschirm im Auto mittels Satellitenkameras und Sensoren den Bereich unter der Motorhaube. Die Funktion hilft unter anderem beim Einparken, um die Bordsteinkante oder Schlaglöcher besser zu erkennen. Solch ein System bietet nach eigenen Angaben bisher nur Continental an. Ein intelligenter Bildverarbeitungsalgorithmus rekonstruiert das Bild unterhalb des Fahrzeuges und fügt dieses Bild in die Rundumsicht ein, die der Fahrer auf dem Display sieht. Continental erhielt für diese innovative Technologie den CES 2020 Innovation Award in der Produktkategorie Vehicle Intelligence and Transportation. Foto: Continental