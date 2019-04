Comics werben für mehr Rücksicht im Straßenverkehr

Die Plakate hängen bereits, die Comics darauf sind Hingucker: Sie zeigen Radler, die rücksichtslos auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an Fußgängern vorbeirasen, Autofahrer, die Radler auf dem Schutzstreifen abdrängen, und unachtsame Hundehalter, deren Leinen zur Stolperfalle werden. Was hier bewusst überzogen dargestellt wird, ist auch auf Lindaus Straßen Realität. Das soll sich ändern: Die Stadt hat in Kooperation mit dem AK Verkehr, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) und der Polizei die Aktion „Gemeinsam mit Rücksicht“ ins Leben gerufen. Im Rahmen einer Pressekonferenz ist am Dienstag der offizielle Startschuss für das Projekt gefallen.

Auch in Lindau wird es auf den Straßen eng. Fahrradfahrer, Fußgänger und Autofahrer müssen sich Straßen und Wege teilen, dabei kommt es immer wieder zu Konflikten. „Rücksicht im Verkehr ist ein wichtiges und interessantes Thema“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Ecker zum Auftakt der Gemeinschaftsaktion. Sie soll auf witzige Art, mit einem „Augenzwinkern“ und ganz ohne erhobenen Zeigefinger für mehr Rücksicht im Straßenverkehr werben.

Mal die Perspektive wechseln

An 30 prägnanten Standorten in der Stadt hängen nun Plakate mit Comiczeichnungen, die zeigen, wie sich Fußgänger, Radler und Autofahrer in die Quere kommen. In Lindau wird es auch in Zukunft gemeinsame Wege für sie geben, betont Kai Kattau, Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau. „Wir können nicht alle Wege trennen.“ Rücksicht sei daher bei Mischverkehr „oberstes Gebot“. Mit den neuen Schildern wollen sie alle Verkehrsteilnehmer für alltägliche Konflikte sensibilisieren und einen „Perspektivenwechsel“ anregen: Radler, Fußgänger und Autofahrer sollen sich in die anderen Verkehrsteilnehmer hineinversetzen, betont Kattau.

Dazu gehöre es auch, sich beispielsweise klar zu machen, wie bedrängend es für Radler sein kann, wenn Autofahrer zu dicht auffahren oder kurz nach dem Überholen rechts abbiegen, sagt Daniel Obermayr vom AK Verkehr. Das Sicherheitsgefühl sei ein entscheidendes Kriterium, wenn es darum gehe, auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Dass man als stärkerer Verkehrsteilnehmer besondere Rücksicht auf schwächere nehmen müsse, sei „eine Frage der Haltung“. Dazu gehöre insbesondere, dass Autos beim Überholen von Radfahrern einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern einhalten. Künftig sollen grüne Warnwesten für Radfahrer auf diesen Abstand hinweisen. Sie sind gegen eine Spende bei Veranstaltungen des AK Verkehr zu erwerben.

Neben der Rücksicht, sei aber auch das Wissen über entsprechende Verkehrszeichen und Sicherheitsabstände entscheidend für ein entspanntes Miteinander im Verkehr, betonte Jaime José Valdés Valverde von den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern hat dazu einen passenden Flyer herausgegeben, der im Laufe des Jahres bei verschiedenen Veranstaltungen verteilt werden soll.

„Uns kommt die schwierigste Aufgabe zu“, sagt Lindaus Polizeivize Thomas Steur, „die Überwachung“. Eine lückenlose Kontrolle sei allerdings nicht möglich, auch wenn die Polizei nun wieder vermehrt auf dem Zweiradsektor aktiv sei und bald zwei E-Bikes als Diensträder bekomme. Steur hofft, dass die Unfallzahlen gering bleiben: In Lindau gebe es viele alleinbeteiligte Radunfälle, meist stürzten Radler beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg. Der Polizist blickt allerdings mit Skepsis auf die vielen E-Bikes, die oft von älteren Menschen gefahren werden. „Hier wären Kurse gut.“

Dem stimmte Ulfried Müller, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Lindau, zu, der versprach, die Aktion „Gemeinsam mit Rücksicht“ nachhaltig zu unterstützen. Müller gratulierte der Stadt, dass sie dieses „heiße Eisen“ anpacke, auch wenn es ein „langer und schwieriger Weg“ werde.