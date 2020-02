Collegium Musicum Lindau lädt nach St. Ludwig ein

Das Collegium Musicum Lindau lädt am Samstag, 15. Februar, um 19.45 Uhr in die Kirche St. Ludwig in Lindau-Aeschach zum Konzert ein. Zur Aufführung kommen laut Vorschau des Veranstalters Kantaten und Instrumentalwerke aus dem Früh- und Hochbarock von Johann Krieger und Johann Rosenmüller sowie Choralsätze von Johann Crüger. Es musizieren der Chor des Collegium Musicum unter der Leitung von Steffen Farian sowie das Instrumentalensemble des Collegium Musicum. Foto: cml