Collagen zum Thema Menschenrechte

Amnesty International Lindau lädt am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr, zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Katja Berger in das Rhomberg-Areal, Zechwaldstrasse 1, in Lindau ein. Die in Vorarlberg lebende Künstlerin hat sich im Auftrag von Amnesty International mit dem Thema der Menschenrechte beschäftigt und auf großformatigen Bildtafeln ihre visuellen Assoziationen dazu versammelt. „We have rights“ heißen die Collagen. Zu den Werken spricht Verena Konrad. Zugleich feiert die Lindauer Gruppe von Amnesty International mit diesem Abend ihr 40-jähriges Bestehen. Die Ausstellung kann auch von 4. bis 30 Mai zu folgenden Zeiten besichtigt werden: Mittwoch 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr, Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 13 bis 15 Uhr und Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Foto: Michael Giulini