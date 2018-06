Club veranstaltet großes Punk-Festival

Das „Punk-in-Drublic“-Festival macht bei nur sieben Shows in ganz Europa einen Stopp in Dornbirn. Am Freitag, 29. Juni, lädt der Club Vaudeville zu diesem Punkrock Festival der Superlative ein. Auf der Bühne stehen neben den kalifornischen Punk-Rock-Urgesteinen „NOFX“ und „Pennywise“ unter anderem die „Mad Caddies“, „The Bronx“, und „Bad Cop-Bad Cop“.

Weil schon einige Karten verkauft sind, sollte sich, wer zum Festival möchte, Tickets im Vorverkauf sichern, wie der Club in einer Pressemitteilung schreibt.

Jahreskartenbesitzer des Club Vaudeville haben freien Eintritt, Freikarten des Vereins zählen leider nicht.

Größtes Indoor-Event in der Geschichte des Clubs

Das „Punk-in-Drublic“-Festival ist das größte Indoor-Festival, das der Club Vaudeville je organisiert hat. Weil sowohl der Club Vaudeville selbst, als auch die Inselhalle dafür zu klein sind, findet es in der Messehalle in Dornbirn statt.

„Punk in Drublic“, eine Mischung aus Festival und Craftbeer-Party, kommt eigentlich aus den USA. Es ist benannt nach einem Album der amerikanischen Punk-Band „NOFX“, die auch auf allen Festivals als Hauptact spielt. In ganz Europa gibt es nur sieben Shows, zwei davon in Deutschland, eine in Wien – und nun auch eine in Dornbirn. Der Club erwartet auf dem Festival zwischen 3000 und 4000 Besucher.