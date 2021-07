Club Vaudeville zeigt Film über Straßenkämpfe und die neuen Zwanzigerjahre

Ein außergewöhnlicher Film zeigt der Club Vaudeville in Lindau im August. „Und morgen die ganze Welt“ ist der Titel eines Films, der im Wettbewerb der 77. Internationalen Filmfestspiele in Venedig laufen, sowie die Hofer Filmtage eröffnen wird. Am Samstag, 14. August kann er um 19 Uhr auf der Römerschanze angeschaut werden.

Der Film handelt von Luisa, gespielt von Mala Emde, die ist 20 Jahre alt ist, aus gutem Haus stammt und Jura im ersten Semester studiert. Sie will, dass sich etwas verändert in Deutschland. Alarmiert vom Rechtsruck im Land und der zunehmenden Beliebtheit populistischer Parteien, tut sie sich mit ihren Freunden zusammen, um sich klar gegen die neue Rechte zu positionieren. Schnell findet sie Anschluss bei dem charismatischen Alfa, gespielt von Noah Saavedra und dessen besten Freund Lenor, gespielt von Tonio Schneider. Für die beiden ist auch der Einsatz von Gewalt ein legitimes Mittel, um Widerstand zu leisten. Bald schon überstürzen sich die Ereignisse. Und Luisa muss entscheiden, wie weit zu gehen sie bereit ist - auch wenn das fatale Konsequenzen für sie und ihre Freunde haben könnte. Inspiriert von eigenen Erlebnissen, hat Julia von Heinz zusammen mit John Quester das Drehbuch geschrieben.