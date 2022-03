Club Vaudeville präsentiert kindgerechte Metalband Heavysaurus

Heavysaurus ist die weltweit erste Dino-Metal-Band mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal, verpackt in eine spektakuläre Bühnenshow mit einer echten Live-Band in Dinosaurierkostümen: Am Samstag, 7. Mai hat die Band ihren Auftritt im Club Vaudeville Lindau. „Alles begann in einem Land, in dem Tag und Nacht je ein halbes Jahr lang sind. Während alle anderen Dinosaurier ausstarben, überlebten dort vier von ihnen unter dem magischen Berg Wizzard Mountain, allerdings in ihren Eiern. Es brauchte einen Meteoriteneinschlag und den Zauberspruch der Hexe Rupuliina, um Milli Pilli, Muffi Puffi, Komppi Momppi, Mr. Heavysaurus und den Drachen Riffi Raffi nach Millionen von Jahren zu erwecken“, heißt es in der Ankündigung. Thunderstone-Drummer Mirka Rantanen wollte seinem fünfjährigen Sohn eine kindgerechte Metalband schaffen, als dieser sich erfreulicherweise für Metallica, Iron Maiden und Guns N' Roses interessierte,und gründete die Band Heavysaurus Einlass ist um 13 Uhr und Beginn um 14 Uhr. Tickets im Vorverlauf kosten 20 Euro.