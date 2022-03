Club Vaudeville präsentiert Band Winterstorm und Gäste

Die Band Winterstorm kommt am Samstag, 26. März, in den Club Vaudeville. Los geht’s mit Wnterstorm und Gästen ab 20 Uhr. Mit dem mittlerweile vierten Album stürmen Winterstorm seit 2010 erfolgreich die Powermetal-Szene und spätestens mit ihrem dritten Werk „Cathyron“ haben es die fünf Musiker geschafft, auch internationale Anerkennung zu bekommen. Sie gelten in vielen Kritiken als die neue deutsche Powermetal-Hoffnung. Ziel der Band war es schon immer, mit ihrer Leidenschaft für die eigene Musik die Fans in ihren Bann zu ziehen und gemeinsam das Metal-Walhalla zu stürmen. Im Vordergrund steht bei Winterstorm ganz klar die Melodie, die sich in ohrwurmlastigen Refrains und vielen mehrstimmigen Gesängen widerspiegelt. Dabei verschmelzen markante Elemente verschiedener Metalstile miteinander und erhalten so eine ganz neue Bedeutung. „Winter“ steht für nordischen Viking und Folk-Metal, „Storm“ für schnellen Powermetal. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro.