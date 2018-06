Club Vaudeville lädt zum Punkrock-Festival

Der Club Vaudeville lädt am Freitag, 29. Juni, zum Punkrock-Festival der Superlative in die Messehalle Dornbirn. Beim „Punk In Drublic Festival“ stehen stehen neben den kalifornischen Punk-Rock-Urgesteinen NOFX und Pennywise die Mad Caddies, The Bronx, Bad Cop-Bad Cop und andere auf der Bühne. Einlass ist 16, Uhr, Beginn um 17 Uhr.

Das „Punk in drublic Festival“ macht laut Veranstalter bei nur sieben Shows in Europa einen Stopp in Dornbirn. Karten gibt es im Vorverkauf unter den Adressen www.reservix.de, www.musikladen.at oder www.lindaupark.de. Jahreskartenbesitzer des Club Vaudeville haben freien Eintritt. Freikarten des CV zählen bei diesem Event nicht.