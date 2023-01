Club Vaudeville führt Ehrenmitgliedschaft ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf 45 Jahre Vereinsgeschichte blickt der Club Vaudeville inzwischen zurück. In dieser Zeit hat der Verein viele nennenswerte Dinge auf die Beine gestellt: zahlreiche Stadtfeste, Umsonst & Draußen Festivals, Jugendarbeit, Aufklärung durch Vorträge / Kinos und vieles mehr.

Unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden von ebenso unzähligen Mitgliedern hat der Club den Stellenwert zu verdanken, den er heute in Lindau beziehungsweise in Süddeutschland besitzt.

„Es wird Zeit, unsere langjährigen Mitglieder für ihre Unterstützung zu danken. Einige von ihnen sind seit Gründung, also seit 45 Jahren, dabei. Viele sind zwar nur noch stille Mitglieder, weil sich unser Programm in all den Jahren doch etwas verändert hat. Trotzdem erhalten sie ihre Mitgliedschaft im Club Vaudeville bis heute aufrecht. Das bedeutet für uns, dass sie uns Vertrauen schenken, den Verein in Lindau als wichtig empfinden und an unser Projekt glauben. Und dafür möchten wir etwas zurückgeben“, so Florian Hedig, Vorstand und Kassier des Vereins.

Insgesamt 29 Personen erhalten damit die ersten Ehrenmitgliedschaften in der Vereinsgeschichte des Club Vaudeville. Neben einem persönlichen Dankesbrief und einer Flasche Wein übergibt der Club eine goldene Mitgliedskarte an die Mitglieder. „Viele Clubber leisten jedes Jahr unzählige Ehrenamtsstunden. Das kann man kaum mit Sachwerten wertschätzen. So wollten wir zumindest eine schöne Feierstunde ausrichten, an der wir aktiven mit den zwischenzeitlich inaktiven Mitgliedern ins Gespräch kommen. Womöglich entwickeln sich dadurch neue Ideen. Vielleicht geben wir damit sogar einen Anreiz dafür, dass sich unsere langjährigen, stillen Mitglieder wieder aktiver am Clubgeschehen zu beteiligen“, so Hedig weiter. Bei einer Bilder-Dia-Show und diversen ausgestellten Zeitungsartikeln aus der gesamten Club-Historie konnten die Mitglieder an dem Abend in Erinnerungen schwelgen.

Das Programm des Club Vaudeville wird von der wöchentlich stattfindenden Montagssitzung (20 Uhr in den Vereinsräumen) gestaltet. Alle können mitmachen. Ansonsten kann man den Club auch als stilles Mitglied unterstützen. Unter www.vaudeville.de können Mitgliedsanträge heruntergeladen werden.