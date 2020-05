Club Vaudeville öffnet den Biergarten

Ob Techno, Rock oder Reggae-Ska-Dub: Der Biergarten des Lindauer Club Vaudeville öffnet am Freitag (14 Uhr, Go Techno), Samstag (14 Uhr, Let there be Rock) und Sonntag (11 Uhr, Kingston Spirit), um den Gästen Getränke, Speisen und jede Menge Musik zu servieren. „Die Wettervorhersage für das Wochenende ist top“, freut sich der Verein in der Vorschau aufs Clubgarten-Wochenende. Wer sich am sonntäglichen Weißwurst-Frühstück laben möchte, muss sich vorher per E-Mail an info@vaudeville.de anmelden. Weitere Infos gibt’s online unter www.vaudeville.de.