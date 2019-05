„Club InTakt“ lädt zum Schnuppern ein

Auch im Alter intakt bleiben – das war das Ziel bei die Gründung eines neuen Angebots für Senioren. So wurde vor einem Jahr der „Club InTakt“ als Kooperationsprojekt des Maria Martha-Stiftes und der Musikschule Lindau gegründet. Jeden Montagvormittag treffen sich Senioren zu einer Musikstunde der besonderen Art, berichten die Veranstalter in einem Schreiben.

Der Schweizer Komponist und Musikprofessor Emile Jaques-Dalcroze entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein ganzheitliches Rhythmik-Konzept. Körper und Geist werden damit gleichermaßen angesprochen. Das Konzept basiert auf Bewegungsabläufen zu meist improvisiert gespielter Musik. Die Bewegungen folgen der Musik. Vor allem „Multi-Tasking“-Fähigkeiten können so gefördert werden. Die Folge ist eine ganzheitliche Sensibilisierung. Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit werden weiterentwickelt. Insgesamt soll dadurch die geistige und körperliche Mobilität der Senioren erhalten werden. Auch der Spaß und das fröhliche Miteinander kommen in diesem Kurs nicht zu kurz, heißt es in der Mitteilung weiter. .

Neuere wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass bei älteren Menschen durch die regelmäßige Teilnahme an einem Dalcroze-Rhythmiktraining das Sturzrisiko um über 50 Prozent gesenkt werden konnte.

Der Club InTakt eignet sich sowohl für mobile Senioren als auch für ältere Menschen mit leicht eingeschränkter Mobilität. Er findet jeden Montag von 9.30 bis 10.30 Uhr im Andachtsraum des Maria Martha-Stiftes, Zwanzigerstraße 20-26, auf der Lindauer Insel statt.

Die Musikstunden sind in zehnwöchige Einheiten eingeteilt. Am Montag, 6. Mai, beginnt eine neue Serie, zu der alle Interessenten zum Schnuppern eingeladen sind. Kursleiter Stefan Heitz stellt in dieser Übungsstunde kurz das Konzept vor. In der anschließenden Übungseinheit dürfen es dann alle Interessierten selbst ausprobieren.