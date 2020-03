Clownsbilder als Selbsttherapie

Das Westallgäu-Klinikum Wangen möchte mit einer besonderen Ausstellung Patienten Hoffnung geben und sie dazu bringen, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Das Krankenhaus zeigt laut Pressemitteilung der Oberschwabenklinik (OSK) auf Station 1B noch bis April Clownsbilder mit Titeln wie „Ankunft mit Schmerzen“, „Neugierig“, „Kopf in den Sand beziehungsweise in den Koffer stecken“.

„Einen Rückschlag kann es immer geben, aber man braucht Zuversicht“, erklärt Clown Sandrinchen, die in Wirklichkeit Sandra Reinauer heißt. Solche Rückschläge hat sie selbst nur zu oft erlebt. Sie kommt mit nur fünf Fingern zur Welt, mit acht Jahren wird eine Lebererkrankung festgestellt. Erst zehn Jahre später, kurz nach ihrem Examen zur Krankenpflegehelferin, wird bei Sandra Reinauer der Gendefekt „Morbus Wilson“ entdeckt, eine Kupferspeicherkrankheit. Infolge dessen kommt es vermehrt zu Kammerflimmern, sie leidet an akutem Leber- und Nierenversagen, 17-mal bleibt ihr Herz stehen. Ihre Eltern werden informiert, dass sie wohl für immer ein Pflegefall bleiben wird.

Doch das wollte Sandra Reinauer, wie die OSK schreibt, nicht akzeptieren. Sie kämpfte und ihr Zustand besserte sich. Schließlich arbeitete sie mehrere Jahre in verschiedenen Kliniken unter anderem auf der Inneren, in der Unfallchirurgie und in einer Kinderklinik. Auch als sie ihre Arbeit aufgrund ihrer Erkrankung aufgeben musste, blieb der Wunsch, „etwas zu tun und etwas zurückzugeben“. So begann sie mit der Hospizarbeit und machte Besuchsdienste zum Beispiel im Westallgäu-Klinikum in Wangen. Dabei zeichnet sie sich vor allem durch ihren steten Optimismus aus. Reinauer ist der festen Überzeugung, dass „das, was man gibt, zu einem zurückkommt“. Und bei schwerer Krankheit „braucht es Menschen, die einen begleiten“.

An der Fasnet 2016 entsteht dann die Idee der Clownsbilder. Als Clown verkleidet, wird Sandra Reinauer von einem Fotografen angesprochen, der von ihrer Verkleidung und vor allem ihrer Mimik begeistert ist. Zum Geburtstag im September bekommt sie die Teilnahme an einem Klinikclowns-Seminar geschenkt. Anschließend vereinbart sie ein Fotoshooting mit dem Fotografen, der sie an der Fasnet entdeckt hat.

Was für sie jedoch als eine Art der Selbsttherapie begonnen hat, wurde schnell mehr. Mehr als 200 Bilder sind schließlich entstanden, manche davon witzig, einige aber auch traurig. Aus eigener Erfahrung kann Reinauer die Ängste und Gefühle von Patienten nachempfinden und hält sie in den Bildern fest. „Tränen sind Scheibenwischer der Seele“, sagt sie und will anderen Patienten und auch deren Angehörigen mit ihren Bildern helfen. „Die Bilder machen was mit den Menschen, jeder findet sich selbst irgendwo in den Bildern. Natürlich gibt es Zeiten, in denen man verzweifelt, aber durch Glaube, Zuversicht und Hoffnung besteht die Möglichkeit, aus diesem Tief herauszukommen“. Vermutlich ist auch deshalb die „Hoffnung“ ihr persönliches Lieblingsbild.

Noch bis April ist die Ausstellung im Westallgäu-Klinikum in Wangen auf der Station 1B zu sehen. Danach plant Reinauer, die Bilder auch in anderen Kliniken auszustellen.