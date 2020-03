Claudia Halberkamp trifft Hubert Aiwanger

Am Mittwochabend hatte OB-Kandidatin Claudia Halberkamp zusammen mit den Freien Wählern Lindau den Bayerischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger zum Gespräch in das Restaurant Deck 12 in der Inselhalle eingeladen. Viele Lindauer verfolgten den laut Pressemitteilung des Halberkamp-Büros „lebhaften und ergebnisreichen Austausch zu den verschiedenen Wirtschaftsthemen mit großem Interesse“.

„Wir konnten wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsstandort Lindau direkt mit dem bayerischen Wirtschaftsminister besprechen. Besonders begeistert bin ich, dass unser Wirtschaftsminister in vielen Punkten die Unterstützung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums direkt zugesagt hat“, so Claudia Halberkamp in der Pressemitteilung.

Die OB-Kandidatin machte zu Beginn noch einmal deutlich, dass es ihr wichtig sei, sich nicht nur um die sozialen Themen, sondern auch um die Belange der Wirtschaft zu kümmern. „Denn ein florierendes Lindau ist langfristig Garant für eine gute Haushaltslage und Voraussetzung dafür, dass wir unserer sozialen Verantwortung gerecht werden können“, betonte sie. Die Fragen, die sie für das Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten vorbereitet habe, seien Ergebnis eines intensiven Austausches mit Unternehmern, Vertretern von Handwerk und Handel, Gastronomie und Hotellerie sowie Interessenverbänden der Wirtschaft.

„Ein regelmäßiger und guter Austausch ist die Grundvoraussetzung für zielführendes Arbeiten“, so Claudia Halberkamp. Dass wirtschaftliches Engagement und soziale Verantwortung sich nicht widersprächen, zeige sich auch daran, dass viele Lindauer Unternehmen nicht nur Arbeitsplätze schaffen und damit ermöglichen würden, dass Menschen hier ihren Lebensunterhalt verdienten, sondern dass sich diese sowohl als Einrichtung als auch die Unternehmer selbst als Privatpersonen sozial für Lindau engagierten.

„Die Stadt Lindau steht in der Verantwortung, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen“, betonte die parteilose OB-Kandidatin, die von SPD und Freien Wählern nominiert ist. Wirtschaftsförderung in Form von Leerstandsmanagement, Flächenmanagement für Unternehmen und Handwerksbetriebe, Unterstützung von Arbeitsmarktinitiativen, Schaffung guter Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer im Bereich Wohnen, Schulen/ Betreuung und Mobilität, regelmäßigem Austausch von Vertretern der Wirtschaft mit der Stadt, Realisierung eines Stadtmarketings, und Schaffung eines gründerfreundlichen Klimas sei ein notwendiger nächster Schritt.

Im Gespräch mit Hubert Aiwanger wurde laut Pressemitteilung deutlich, wie stark ausgeprägt das Know-how am Standort Lindau im Technologie- und Entwicklungssektor sei. Auf die Frage, ob Hubert Aiwanger den Standort Lindau als geeignet für einen Technologiekongress halte, bejahte er dies und stellte ausdrücklich die Unterstützung und Beteiligung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums in Aussicht.

„Gerade im Bereich neue Technologien und Digitalisierung gibt es auch viele Fördertöpfe“, so Hubert Aiwanger weiter zu der Frage, wie Wirtschaftsförderung am Standort Lindau aus Sicht des Bayerischen Wirtschaftsministeriums aussehen könne. Die Aussage von Claudia Halberkamp, dass sie künftig einmal im Monat anrufen werde, um sich nach neuen Fördermöglichkeiten zu erkundigen, quittierten die Gäste mit zustimmendem Beifall.

Auch Initiativen von Politik und Wirtschaft mit dem Ziel, in Lindau einen Bildungsstandort mit (Fach-)Hochschulzweig oder ein Forschungsinstitut anzusiedeln, will der bayerische Wirtschaftsminister nach eigener Aussage mit Nachdruck unterstützen und begleiten.

Aufschlussreich sei laut Pressemitteilung auch die Einlassung Aiwangers zum Thema Tourismus gewesen. Der Minister bekräftigte auf Nachfrage die Notwendigkeit eines Leitbildes zur Realisierung eines nachhaltigen Qualitätstourismus. Da seit kurzer Zeit auch der Bereich Tourismus beim Bayerischen Wirtschaftsministerium angesiedelt sei, verwies Aiwanger auch hier auf die Möglichkeiten für Beratung und Unterstützung sowie nicht zuletzt auf die verschiedenen Fördertöpfe.

Im Anschluss an den Talk setzte sich Hubert Aiwanger noch zu den Gästen und es entspann sich schnell eine lebhafter Austausch, bei dem es vor allem um die Energiepolitik und die Schaffung von Infrastruktur für erneuerbare Energien ging.

„Heute Abend wurden wesentliche Wirtschaftsfragen auf den Punkt gebracht und gemeinsam mit dem Bayerischen Wirtschaftsminister konkrete nächste Schritte für Lindau herausgearbeitet“, freute sich Andreas Reich, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Lindau, die nach seiner Aussage ebenfalls für eine pragmatische und ergebnisorientierte Herangehensweise stünden.