Claudia Halberkamp und die Freien Wähler Lindau laden am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr in den Gasthof Langenweg ein. In entspannter Runde stehen OB-Kandidatin Claudia Halberkamp sowie Stadt- und Kreisrat-Kandidaten der Freien Wähler Rede und Antwort.