Claudia Alfons sucht das Gespräch mit der Lindauer Jugend

Die unabhängige OB -Kandidatin Claudia Alfons hat die Lindauer Jugendlichen unlängst zum „Chillout“ auf den Vorplatz der Café-Bar Loge 1 eingeladen. Das Wetter spielte mit und so konnten sich an dem lauen Spätsommerabend etwa 25 Jugendliche mit Claudia Alfons austauschen, wie die Kandidatin in einer Pressemitteilung schreibt.

Es sei an dem Abend zu wirklich ernsthaften Gesprächen gekommen, in denen einerseits die Jugendlichen ihrem Gefühl Ausdruck verliehen, dass es in Lindau „immer nur ums Parken“ geht, andererseits aber Claudia Alfons die Mädchen und Jungen dazu aufrief, sich einzubringen: „Es geht nicht ohne euch. Wir brauchen die junge Generation, um die Demokratie, den Umweltschutz und die europäische Idee zu stärken und weiterzuentwickeln“, sagte sie. „Auch wenn Lindau wunderschön ist und viele hier verwurzelt sind, müssen auch wir unseren jungen Lindauern Angebote machen, zu bleiben. Dazu gehören für mich gute Bildungsangebote, Berufsmöglichkeiten und natürlich Freizeitangebote, die diesen Namen auch verdienen“, so Alfons weiter.

Obwohl sich die bayerische Jugend per Gesetz erst mit 18 Jahren aktiv in die Kommunalpolitik einmischen kann, sei es als Wähler oder als Kandidaten, hat gerade die Jugend Wünsche und Ideen, die nicht immer direkt Eingang in die Überlegungen von Politik und Verwaltung finden. „Daran will ich aufjedenfall etwas ändern und ich werde im Herbst unter anderem auch dazu meine Vorstellungen präsentieren“, so die unabhängige Oberbürgermeisterkandidatin.

Die laue Spätsommernacht trug übrigens das ihre dazu bei, dass man erst kurz vor Mitternacht auseinanderging. „Die Chillouts“ wird Alfons auf jeden Fall weiterführen, auch als Lindauer Oberbürgermeisterin, kündigt sie an.

Die Lindauer wählen im kommenden Jahr einen neuen Oberbürgermeister, nachdem Gerhard Ecker angekündigt hat, sein Amt vorzeitig im Frühjahr 2020 niederzulegen. Neben Claudia Alfons haben bislang Claudia Halberkamp (Freie Wähler/SPD), Daniel Obermayer (Bunte Liste) und Mathias Hotz (Junge Aktive) eine Kandidatur angekündigt.