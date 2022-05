Christoph Fritz ist Schlusspunkt des Kabarettfestivals

Mit Christoph Fritz beschließt der Lindauer Zeughausverein am Sonntag, 22. Mai, das einwöchige Kabarettfestival rund um den Salzburger Stier auf der Bühne des Zeughauses. Dort ist er mit seinem ersten Kabarettprogramm „Das jüngste Gesicht“ zu sehen. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr.Der Saal öffnet um 19.15 Uhr. Karten zu 21 Euro sind erhältlich an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark, an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle sowie unter www.zeughaus-lindau.de