Christine Link auf neuem Posten

Das Landratsamt Lindau teilt mit, dass Christine Link (Foto) dort seit dem 1. Februar den Fachbereich Sicherheitsrecht, Gewerberecht, Katastrophenschutz leitet. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Bereiche Allgemeines Sicherheitsrecht, Katastrophenschutz, Jagd- und Waffenrecht, Gewerbe- und Gaststättenrecht sowie Versammlungsrecht. „Ich freue mich sehr, dass wir eine qualifizierte Bewerberin aus den eigenen Reihen gefunden haben“, sagt Landrat Elmar Stegmann und wünscht Christine Link gutes Gelingen bei ihren neuen Aufgaben. Die gebürtige Schrambergerin hat ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl zur Diplomverwaltungswirtin erfolgreich absolviert und ist seit August 2010 im Landratsamt Lindau tätig - zunächst im sozialen Bereich, später im Wasserrecht. In den Jahren 2015 und 2016 nahm sie am Nachwuchsführungskräfteprogramm im Landratsamt teil. „Wir haben unsere Qualifizierungsmaßnahmen stark ausgebaut und versuchen so, dem Fachkräftemangel im Verwaltungsbereich zu begegnen“, so Stegmann. (lz)