Christian Schwörer feiert historischen Triumph auf dem Mittelmeer

Christian Schwörer vom Lindauer Segler-Club ist vor Valencia Weltmeister in der Melges-32- Klasse geworden. „Es ist ein wunderbares Gefühl, in Valencia zu sein. Ich habe das Projekt Melges 2015 begonnen“, freute sich Schwörer nach der Siegerehrung. „Zuerst habe ich eine Gebrauchte in den USA gekauft und wollte nur lernen. Jetzt bin ich überglücklich.“ Die Melges 32 ist eine Ein-Design-Klasse von Segelbooten, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, bei mäßigem Wind gegen den Wind über das Wasser zu gleiten. Mit an Bord in Valencia war Fabian Gielen (LSC) als Mastmann.

Insgesamt hatte es spät im Oktober wenig Wind mit nicht mehr als sechs bis acht Knoten. „Aber das kennt man ja vom Bodensee“, so Schwörer. „Es gab erst spät am Nachmittag eine einsetzende Thermik. Insgesamt reichte es nur für sechs Wettfahrten. Die „La Pericolosa“, so der Name des Schiffs, hatte am Ende vier Punkte Vorsprung, das schlechteste Ergebnis war ein zehnter Platz unter 15 Teams. „Im letzten Rennen sind wir nur noch gegen unseren einzigen Konkurrenten gesegelt, der uns den Titel hätte streitig machen können“, beschreibt Schwörer die Taktik. „Den haben wir konsequent gedeckt.“

Auch beim LSC war die Freude groß: „Das ist ein unglaublicher Erfolg”, gratulierte Karl-Christian Bay, der Vorsitzende des Lindauer Segler-Clubs, der Mannschaft. „Viel Energie und harte Arbeit über viele Jahre haben sich ausgezahlt. Der LSC ist stolz auf das Ergebnis in dieser extrem hart segelnden internationalen Klasse.” An Bord der „La Pericolosa“ kämpften neben den Lindauern Christian Schwörer und Fabian Gielen die Briten Elliot Willis und Nic Asher, die Italiener Vittorio Zaoli, Michele Gregoratto und Jaro Furlani sowie der Spanier Alberto Viejo.