Chris Kramer & Beatbox‘n‘Blues zu Gast im Club Vaudeville

Das innovative Trio „Chris Kramer & Beatbox ‘n‘ Blues“ macht sich daran, dem altwürdigen Blues mächtig Dampf zu machen, heißt es in der Ankündigung des Konzerts im Club Vaudeville.

Die „verwegene Idee“, zwei Gitarren, Gesang und Mundharmonika mit der artfremden Beatbox zu kreuzen, funktioniere prächtig und gehe als Liveact heftig zur Sache. Alle drei Musiker werden als Meister ihres Fachs bezeichnet und bringen das Publikum mit vielschichtigen Soli auf Gitarre, Mundharmonika und der ungewöhnlichen Beatbox zum Staunen, Mitgrooven und Zugabefordern. Mal traditionell bluesig, mal grooveorientiert funky, mal rau, rockig und elektrisch, mal sanft, einfühlsam und akustisch – das Trio beherrsche sein Handwerk perfekt.

Und weil unbändige Spielfreude die drei nach vorne peitsche, ist laut Ankündigung für die Konzertbesucher beste Unterhaltung garantiert. Einlass in den Club ist am Freitag, 29. November, ab 20 Uhr, das Konzert mit dem Trio um Chris Kramer beginnt um 21 Uhr. Die Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 15 Euro (plus Vorverkaufsgebühr).