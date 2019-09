Chris Gall verleiht dem Zeughaus eine besondere Atmosphäre

Besucher erinnern sich noch an den Konzertabend vor gut einem Jahr mit der Weltmusik-Formation „Quadro Nuevo“ im Zeughaus. Da saß Jazz-Pianist und Komponist Chris Gall am Klavier, um dem Quadro Nuevo-Flair eine noch mal andere Note zu verleihen. Jetzt, am Samstagabend war er aus München solo angereist und präsentierte einem breiten Publikum sein aktuelles Album „Room for Silence“. Das verssetzte das Zeughaus in eine besondere Atmosphäre.

Wie selbstvergessen und für die Dauer eines Stückes abseits des Treibens draußen in Lindaus Fußgängerzonen. Wie in einer anderen Welt angekommen, fühlte es sich an beim Betreten des Zeughauses. Mal tief gebeugt über der Klaviatur, so als wolle er in die Tasten hineinhören. Dann wieder hoch aufgerichtet, so als wolle Chris Gall neuen Raum um sich erschaffen.

Sobald der letzte Ton verklingt, greift er zum Mikrofon und ist wieder ganz von dieser Welt. Denn er ist nicht nur ein grandioser Tasten-Virtuose, sondern erzählt auch gerne. Ein Blind Date sei sein Auftritt heute Abend, würden doch die Wenigsten wissen, wer er sei und was er spiele. Umso besser, hat er doch dem Zeughaus gerade damit noch mal eine andere Note gegeben. Statt Rock, Pop oder Folk, Comedy oder Kabarett nun „Solo-Piano“. Sein Intro mit „The Puppeteer“ („Der Puppenspieler“) machte umgehend deutlich, worum es die nächsten 90 Minuten gehen wird. Um ekstatische Höhen und schwelgerische Dichte, um elegische Akkordläufe und magisch aufgeladene leise Töne. Bei all dem bleibt kein Raum für heiße Luft. Alles fließt, quellt und sprudelt oft mit einer durchlaufenden Basstonfolge, über die sich eine improvisierte Jazzstimme legt. Das ergibt ein eng gewobenes Geflecht, das zu schweben beginnt und keine räumliche Begrenzung kennt. Eine Melodie, die man nachpfeifen könne, haben Galls Eigenkompositionen nicht. Weder sein heimliches, 2013 erschienenes Lieblingslied „Empty, Pale Blue Paper“ noch „Mosaic“ mit seinem glockentonigen Auftakt. Gall erzählt hierzu von einem Projekt mit einem Musiker aus Österreich, der aber die meiste Zeit in Indien verbringt bei einem Guru und Tabla-Spieler. Jetzt sei er gerade in London. Die indische Musik kenne keine Akkorde und Kadenzen. Spannung entstehe allein durch den Rhythmus und so experimentiert „Mosaic“ genau damit. So wie Gall in John Lennons Song „Julia“ versucht, dessen Gitarrenläufe nachzuspielen. Die würden auf dem Klavier allerdings immer so rein klingen, was ihn stört. Mitschwingen Assoziationen an Werke von Claude Debussy, was die impressionistisch flirrende Spielweise angeht, und an Eric Saties melancholischen Atmosphärischen. Da hinein pflanzt Gall freejazzige Sequenzen, bisweilen auch aus orientalischen Klangwelten Entlehntes. In „Another Love Song“ beispielsweise, der sich durch stürmisch aufgewühlte Reprisen auszeichnet, die sich wie in einem Strudel wieder auflösen.

Sein „Room of Silence“ vereint beide Pole, doch ohne sie zu vermischen – pure Entschleunigung und hohes Tempo, Stilles und Lautes. In die eigenen Stücke flicht er ausgewählte Kompositionen einzelner Jazzikonen ein. Oscar Petersons „Hymn to Freedom“ als Hommage an Martin Luther King und bis heute (leider) allzeit spielbar, oder „It never entered my mind” als Jazzstandard des Miles-Davis-Quartet von 1958. Daneben läuft der Klavierpart aus dem Song „Daydreaming“ von Radiohead. „Vielleicht wollte ich beides gleichzeitig spielen“, denn Gall ist um keine Idee und kein Experiment verlegen, was den Jazz vorantreibt.