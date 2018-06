Musik kann Brücken bauen. Darüber hat Dekan Thomas Renftle beim Dekanatskirchenmusiktag in der Pfarrkirche St. Blasius in Weiler gepredigt. Und das haben die etwa 200 Sängerinnen und Sänger aus den zehn teilnehmenden Chören wohl auch so empfunden. Sie erlebten das gemeinsame Singen bei den Proben und der anschließenden Heiligen Messe als „erhebend“ und als einen „ganz besonderen Auftritt“.

Alljährlich findet der Kirchenmusiktag im Dekanat Lindau abwechselnd in den verschiedenen Pfarrkirchen statt. Nach Heimenkirch 2014 und Opfenbach 2015 war heuer Weiler Gastgeber für den großen gemeinsamen Chor. Zur Aufführung kam die „Missa brevis in B“ des im vorigen Jahr im Alter von nur 51 Jahren verstorbenen englischen Komponisten Christopher Tambling. Er hat mit der Messe ein Werk in der Charakteristik der Spätromantik geschaffen.

Nach Einschätzung von Dekanatskantor Nikolaus Schwärzler ist das Stück etwas „fürs Gehör und fürs Gemüt“. Vor allem bot sie dem großen Chor mehrmals Gelegenheit, die Akustik der Pfarrkirche zu nutzen und den Raum mit den Stimmen zu füllen. Begleitet wurde der Chor von den Akademischen Schlossbläsern aus Bad Wurzach mit Hermann Ulmschneider und Martin Schad an der Trompete sowie Thomas Spieß und Thomas Räth an der Posaune. Für besondere Klänge sorgte Claus Furchtner an den Röhrenglocken. „Mir ist keine zweite Messe bekannt, bei der dieses Instrument zum Einsatz kommt“, stellte Schwärzler fest.

Die Entscheidung für die Messe von Tambling trafen die Chorleiter in Abstimmung mit dem Dekanatskantor schon vor einigen Monaten. Seit Juni lagen die Noten dann den Chören vor. Und so übten die Sänger in Lindau, Wasserburg, Bodolz, Weißensberg, Bösenreutin, Heimenkirch, Opfenbach, Scheffau, Simmerberg, Stiefenhofen und Weiler in den vergangenen Wochen jeweils für sich – um dann anderthalb Stunden vor der Aufführung erstmals gemeinsam und mit Unterstützung der Bläsergruppe zu proben.

Mancher Teilnehmer verglich mit früheren Dekanatskirchenmusiktagen. So Herbert Fuhge aus Opfenbach, der zum dritten Mal dabei war. „Ich genieße das gemeinsame Singen“, stellte er fest. Für ihn besonders ansprechend ist bei einem solchen Auftritt das „große Volumen“. Insgesamt sei das ein „erhebendes Gefühl“. Angela Fäßler erlebte einen so großen Chor hingegen zum ersten Mal. Sie singt seit zwei Jahren im Kirchenchor in Scheffau – und dort in einem kleineren Gotteshaus und mit 25 anderen Chormitgliedern. „Wunderschön“ sei das gemeinsame Singen und insbesondere auch die Akustik in der großen Pfarrkirche.

Viele finden nicht zum Geber

Für Dekan Renftle ist ein solcher Auftritt eine Möglichkeit zum Brückenbau zwischen den Menschen und Gott. In seiner Predigt ging es darum, dass der Einzelne oft eine Gabe empfange, aber dennoch nicht zum Geber finde. „Wir sind zwar dankbar für eine Heilung, aber wir vergessen Gott, der geheilt hat“, sagte Renftle. Gerade Kirchenmusik sei geeignet, Menschen wieder zu Gott und damit zum Geber zu führen. (olwi)