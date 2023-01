Chorgemeinschaft Eintracht Liederhort feiert Weihnachten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 17. Dezember, haben wir nach zweijähriger Pause endlich wieder zu unserer Weihnachtsfeier ins festlich geschmückte Vereinsheim eingeladen. Wir durften einige Ehrengäste, passive Mitglieder und zahlreiche aktive Sängerinnen und Sänger begrüßen. Zur Einstimmung sang der Chor das erste Weihnachtslied. Nach der herzlichen Begrüßung durch unsere Vorsitzende Heidi Stibi konnten wir uns alle am Buffet bedienen. Die Vorspeisen und Nachspeisen, die unsere Mitglieder in diesem Jahr selbst mitgebracht haben, fanden großen Anklang und haben das Essen vom Caterer wunderbar ergänzt. Das Abendprogramm wurde mit Gesang, einem Gedicht und einer lustige Weihnachtsgeschichte gestaltet. Dann kamen wie bereits sehnlichst erwartet zwei Sketche unseres „Weihnachtsengels“ und „Berta und Schorsch“. Es war ein wunderschöner Abend.

Mit dem Christbaumsingen am Sonntag, 18. Dezember, haben der Stammchor und die Gospelgruppe „Always Tuesday“ das Jahr stimmungsvoll abgeschlossen.

Im neuen Jahr wünschen wir uns Verstärkung für alle Stimmen. Chorprobe ist für die Gospelgruppe immer montags um 20:00 Uhr und für den Stammchor immer dienstags um 20:00 Uhr. Treffpunkt ist im Vereinsheim, Köchlinstraße 46.