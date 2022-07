Chorgemeinschaft Eintracht Liederhort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Generalversammlung stand die turnusmäßige Wahl der Vorstandschaft im Mittelpunkt. Doch zuvor konnten verschiedene Punkte der Tagesordnung zügig abgehandelt werden. Mit dem gemeinsamen Lied „ Nun lasst uns erheben“ eröffnete die 1. Vorsitzende Heidi Stibi die Versammlung und begrüßte alle anwesenden Mitglieder der Chorgemeinschaft, die beiden Chorleiter Inna Burian und Paul Sigl sowie Josef Fink, den 1. Vorstand des Bodenseesängerkreises.

Wie im Jahr 2020 standen auch die ersten Monate des Folgejahres noch ganz im Zeichen der Corona Pandemie. Erst Anfang September, so Heidi Stibi, fand die ersehnte erste Chorprobe statt und eine Woche später folgte die verspätete Generalversammlung. Zwei Chorauftritte konnten wir aber doch trotz aller Erschwernisse meistern. Anlässlich der Gartenschau in Lindau lud der Chorverband Bayerisch Schwaben alle Chöre des Bodenseesängerkreises zu einem Tag der Chormusik am 11. Juli 2021 ein; das „Offene Singen“ auf der Hinteren Insel war ein Highlight. Der zweite Auftritt war unser traditionelles Singen am Volkstrauertag.

Auch der Jahresrückblick von Gisela Kaiser sprach von einem sehr ruhigen Kassenjahr. Die Kassenprüferinnen Renate Kaiser und Lolo Kipp hatten keine Beanstandungen.

Laut neuester Mitteilung des Chorverbandes haben 10 Prozent der fast 20000 Sänger und Sängerinnen nach der langen Coronapause ihren Chören den Rücken gekehrt. Sie sei froh und dankbar, so Heidi Stibi, dass wir den Neustart ohne große Probleme hinbekommen haben. Unser Mitgliederstand zum Ende 2021 betrug insgesamt 41 Sängerinnen und Sänger, die passive Mitgliederzahl 24.

Bei der anschließenden Neuwahl der Vorstandschaft unter der Leitung von Robert Ratzinger und Josef Fink wurden die 1. Vorsitzende Heidi Stibi, der 2. Vorstand Markus Schultes, die Kassiererin Gisela Kaiser, die Beisitzerin Christiane Vieweg, ebenso Manfred Pasternak, Marianne Pfäffle-Oehe und Hilde Kauer wiedergewählt, so auch Renate Kaiser und Lolo Kipp.

Claudia Drexler, die insgesamt über 10 Jahre das Amt der Schriftführerin ausgeübt hat, kandidierte nicht mehr. Sie wurde von Christine Willy abgelöst.

Abschließend wurden für 25 Jahre Treue zur Chorgemeinschaft Ingrid Mand und Renate Kaiser, für 20 Jahre Magda Redlich und für 10 Jahre Inge Mittwich und Günter Martin durch Josef Fink geehrt.