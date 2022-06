Chorgemeinschaft Eintracht Liederhort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zweimal schon musste der ersehnte Ausflug nach Wien wegen Corona verschoben werden. 47 Sänger und Sängerinnen samt Gästen freuten sich nun umso mehr, endlich die Reise mit dem Busunternehmen Burkhard starten zu können.

Angekommen in Wien war bereits am nächsten Morgen eine dreistündige Stadtführung durch Wien angesagt. Mit Bus und auch zu Fuß wurden uns die verschiedenen Gesichter dieser Stadt nahe gebracht. So hat Wien ein historisches Stadtbild wie kaum eine andere Großstadt. Unser erstes Ziel war einer der schönsten Sehenswürdigkeiten, das barocke Schloss Belvedere. Weiter fuhren wir durch das ebenso mondäne Botschaftsviertel, vorbei an der Wiener Hofburg, Karlskirche und Karlsplatz.

Der Mittelpunkt der inneren Stadt ist der Stephansdom mit seinem Turm, genannt „Stephl“. Rund um den Stephansplatz laden hier die kleinen Gassen zu einem Besuch in Vergnügungsstätten, Theater, Kaffeehäuser, Nobelläden und Galerien ein. Die Wiener sprechen hier von ihrem lebendigen Wien. Nicht weit vom Stephansdom dreht sich im Wiener Prater gemütlich eines der bekanntesten Wahrzeichen von Wien, das Wiener Riesenrad.

Halt machten wir auch beim Hundertwasserhaus, das durch seine Architektur, seine bunte Fassade sowie dem bewaldeten Dach weltbekannt wurde. Auch das Kunst Haus Wien trägt die Handschrift des Künstlers Friedensreich Hundertwasser.

Eine Donauschifffahrt durch die Wachau war der Höhepunkt des dritten Tages. Mit ihren historischen Orten wie Krems und Melk zählt die Wachau zum UNESCO-Welt-Kulturerbe. Im bekannten Stift Melk erfüllten wir als Sänger unsere gemeinsame Passion und präsentierten die Lieder „Herr, gib uns Frieden“, „Die Rose“ und „Dona nobis pacem“.

Der Abschluss unserer gelungenen Reise – dank der vortrefflichen Organisation durch Heidi Stibi – war ein Besuch beim Heurigen in Nussdorf. Es war zünftig, es hat uns wunderbar geschmeckt und dazu ein passender Wiener Spruch: „Heurige und Wien, gehören zusammen wie Paris und die Liebe“.

