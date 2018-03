Chinesen und Deutsche feiern gemeinsam Neujahr

Von Lindauern kaum bemerkt, hat in diesen Tagen die größte Massenmigration auf diesem Planeten stattgefunden, denn mehr als eine Milliarde Menschen hatte sich aufgemacht, am vergangenen Freitag im Kreise der Familie das chinesische Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, zu feiern. Jeder Jahreswechsel nimmt ein neues Tier als Sternzeichen, alle zwölf Jahre wiederholt sich der Reigen.

Ein winziger Promilleanteil dieser Reisenden, die mit Eisenbahn, Flugzeugen und auf der Straße unterwegs waren, hatte sich nach Lindau aufgemacht, um im Campingpark Gitzenweiler Hof mit deutschen Freunden Neujahr zu feiern.

Nun ist das Neujahrsfest eigentlich das Familienfest schlechthin in China, Indonesien, auf den Philippinen, Vietnam, Korea, Malaysia, Brunei und Singapur, für die Chinesen, die nach Lindau kamen, ist der Gitz sicher nicht der Sitz ihrer Familie, aber etwas Familiäres hatte dieses Treffen dennoch. Sie, die da fernab ihrer Heimat leben und nach Lindau gekommen sind, sind Mitglieder der Baden-Württembergischen China-Gesellschaft, die zum gemeinsamen Feiern des Neujahrs nach Lindau geladen hatte.

Initiator war Lothar Späth

Im Jahre 1983 wurde diese Gesellschaft auf Initiative des damaligen Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth als Verein gegründet. Er spürte, dass die Kooperation mit China Zukunft hat. Ein Verbund der Universitäten des Landes in Heidelberg, Tübingen, Ulm, Stuttgart und Freiburg unterstützte diese Idee, chinesischen Studenten hier Studienmöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig China beim Aufbau einer akademischen Struktur zu helfen. So kamen chinesische Studenten nach Deutschland, um hier ihre Doktorarbeit zu schreiben und zu promovieren.

„Sicher war ein Hintergrund für die Kooperation Pekings mit uns der Ideenklau. Die Studenten sollten mit Ideen und Know-how von hier zurückkehren“, erzählt ein deutscher Gast im Gitz, der die Gesellschaft von den Anfängen her kennt. Er weiß auch, dass das Konzept Pekings nicht ganz aufging, denn „rund 30 Prozent der Studenten blieben gleich hier“. Und mittlerweile sei es eher so, dass die westliche Seite Ideen und Konzepte aus China hierzulande auf- und übernehme, fügt er hinzu.

Zu den Hiergebliebenen gehört auch Long Ma, der 1987 auf diesem Weg nach Deutschland kam und blieb, nachdem seine Frau mitgekommen war. Der Doktor der Physik arbeitet nach Jahren beim Cern in Genf nun am Bodensee bei Conti. Er hat seit Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit, denn es war ihm zu mühsam, für jede Geschäftsreise ins Ausland bei der chinesischen Botschaft einen Pass beantragen zu müssen. Bald geht er in den Ruhestand und will dann noch in China unterrichten, von seinem Wissen Jüngere teilhaben lassen.

Studentischen Austausch fördern

Nachdem dieser studentische Austausch vor Jahren mehr oder weniger eingeschlafen ist, will der aktuelle Vorsitzende der Baden-Württembergischen China-Gesellschaft, Roman Macha, diesen wieder aufleben lassen. Macha ist Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg und leitet dort den Studiengang Handel.

Rotarische Verknüpfungen und die Begeisterung für China bildeten die Basis für die Feier des chinesischen Neujahres hier im Campingpark, der Gitz-Treff war entsprechend in Rot illuminiert, denn Rot ist die chinesische Glücksfarbe, die an Neujahr dominiert. Es lässt sich also behaupten, dass 20 Prozent der gesamten Weltbevölkerung an diesem Tag irgendetwas Rotes mit oder an sich tragen, und sei es ein roter Umschlag, der normalerweise mit Geld gefüllt ist. Im Gitz gab es Geldbeutel als Geschenk, auf dass sie sich im Lauf des Jahres reichlich füllen mögen.

Die Baden-Württembergische China-Gesellschaft und ihr Pendant am Bodensee, die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Bodensee, nutzten den Abend, sich vorzustellen, zum Thema Wirtschaft gab es einen Impulsvortrag von Christian Falkenstein, ebenfalls mit bekennender China-Affinität. Der Leiter „Internationale Beziehungen“ an der Dualen Hochschule, Thomas Schieber, und Roman Macha gingen auf das Thema Bildung ein. Heidrun Müller sprach zum Thema Tourismus. In Sachen Camping gibt sie seit Jahren ihr Wissen an die chinesischen Partner weiter.

Das Feuerwerk fällt aus

Mit deutschem Wein, chinesischem Bier und chinesischen Häppchen saßen Deutsche und Chinesen noch lange zusammen und tauschten sich aus, wie das bei einem Familienfest ja auch nicht anders ist.

Der eigentliche Höhepunkt des Neujahrsfestes, ein Feuerwerk, musste aus rechtlichen Gründen entfallen. Keine einzige Stunde in einem Land sieht so viele Feuerwerke, die in die Luft gehen, wie in China. Dort werden 90 Prozent des weltweiten Feuerwerks produziert, an Neujahr sollen die Feuerwerke die bösen Geister und Dämonen vertreiben.

Fehlt noch eines: Bei den Chinesen, Indonesiern, Vietnamesen und weiteren Obengenannten hat das Jahr des Hundes begonnen, wer es noch nicht weiß. Er steht im chinesischen Tierkreiszeichen für Mut, Hilfsbereitschaft und Gesundheit.