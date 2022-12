Che Sudaka bringen optimistisch-rebellische Atmosphäre in den Club

Die 2002 in Barcelona gegründete kolumbianisch-argentinische Band Che Sudaka ist am Freitag, 27. Januar, ab 21 Uhr (Einlass: 20 Uhr) im Club Vaudeville zu Gast. Mit ihren optimistisch-rebellischen Texten, ihrer positiven Attitüde und Energie auf der Bühne und ihrem wiedererkennbaren Sound-Mix aus lateinamerikanischer Folklore, Ska, Reggae, Punk und elektronischen Elementen ist Che Sudaka eine der meistgeliebten Bands in der alternativen Latino-Szene geworden.

In 2022 feiern die drei Brüder ihr 20. Jubiläum als Band. Aus diesem Anlass werden sie nicht nur ein neues Album veröffentlichen, sondern auch ein Buch, welches in unzähligen Statements die Essenz und Historie der Band reflektiert und zu dem ihr Freund und Musiker-Kollege Manu Chao einen warmherzigen Prolog beigesteuert hat. Karten für das Konzert in Lindau gibt es für 24 Euro im Vorverkauf.