Charles Leimer & Steps of Spirit spielen im Schwarzen Hasen.

„Charles Leimer & Steps of Spirit“ gastieren am Freitag, 13. April, ab 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Beutelsau.

„Charles Leimer & Steps of Spirit“ ist eine Band der Münchner Szene, die eine Mischung aus Jazz, Funk und Soul spielt, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit ihrer Gründung spiele die Band auf zahlreichen nationalen und internationalen Bühnen wie Regensburg, Bayreuth, Burghausen, Salzburg, Split und Maribor.

Bei der Musik von „Charles Leimer & Steps of Spirit“ wechseln sich Elemente von Funk, Soul und Groove ab mit ethnischen Klangbildern, Balladen, Up-Tempo-Stücken und freien Improvisationen.