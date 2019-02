Charles: „Ich muss dem Job ins Auge sehen“

Es könnte ja mal passieren, dass Queen Elizabeth II stirbt, dass der ewige Thronfolger doch noch „King Charles III.“ würde. Von dieser Annahme geht das gleichnamige „Königsdrama“ aus, mit dem die Bremer Shakespeare-Company am Donnerstagabend in Lindau gastiert hat.

Ein Sarg begrüßt die Besucher im Foyer, darauf das Konterfei der Queen. Komplikationen sind vorprogrammiert: Wie wird Charles die Herausforderung annehmen, wird er sich an die Spielregeln halten? Und wie haben die echten Royals das Intrigenspiel aufgenommen, das 2014 in London uraufgeführt, ein Jahr später am Broadway war, 2016 zum „besten Gegenwartsstück“ gekürt und 2017 verfilmt wurde? „Für die Royals ist es eine geniale PR“, meinte der Spieler Erik Rossbander, der in seiner Einführung zugleich das Theater vorstellte: eine „Company“ ohne Intendant, 1984 von sieben Schauspielern als „Theater für alle“ gegründet und bis heute allein von den Schauspielern geführt.

Keinen einzigen Schauspielernamen nennt das Programmheft, in wechselnden Rollen standen neun auf der Bühne – einschließlich der Frauen, die zugleich als dreifache Erscheinung der verstorbenen Diana herumgeisterten und Charles ebenso heimsuchten wie die gemeinsamen Söhne. Alle stehen sie leibhaftig auf der Bühne: Charles, Camilla, William und Kate samt Nachwuchs, Harry, damals noch mit der ihm verwehrten Freundin Jessica. Aus der Prämisse, dass die Queen gestorben ist, entsteht ein hochpolitisches, nachdenkenswertes Spiel. Denn der endlich dem Thron nahe Charles (Peter Küchinger) denkt nicht daran, als Gruß-Onkel alles abzunicken, sondern will selber nachdenken, selber aktiv werden und warnen, und wenn es nur ist, dass er ein Gesetz, das er ablehnt, nicht unterzeichnet.

In der Tradition Shakesper’scher Königsdramen

Ein „Future History Play“ hat der Autor das Stück genannt, das er mit seinen Machtkämpfen und Intrigen ganz in der Tradition eines Shakespeare’schen Königsdramas sieht. Dafür hat er sich sogar in den Blankvers gekämpft. Und er hat die Bremer Shakespeare Company, die über geübte Shakespeare-Übersetzer verfügt, autorisiert, das Stück zu übersetzen und als erste deutsche Bühne aufzuführen. Gegensätze prallen aufeinander, nicht ironisiert, nicht karikiert, sondern ernstgenommen: Charles, der sich auf das Recht des gesalbten Monarchen beruft, der seinen Prinzipien der Fairness treu bleiben will und sich mehr und mehr an die Seite gedrängt fühlt. William, der seinem Vater nicht in den Rücken fallen will und doch vom Premierminister dazu gedrängt wird, den Thronverzicht seines Vaters zu erzwingen. Kate, die als „Lady Macbeth“ nach der Macht der Frau greift, der labile Harry, der nicht Prinz, sondern nur Sohn sein und seine Freiheit will. Ministerpräsident und Oppositionsführer kämpfen verbissen und intrigant um ihre Position. Monarchie oder Demokratie? Die Frage steht im Raum und wird mit Parolen und Hetzblatt auch in die Pause getragen. Bis zuletzt bleibt offen, ob Charles sich beugen wird, ob er die Krone sich selbst oder seinem Sohn aufsetzt. Als gebrochener Mann kehrt er zuletzt die imaginären Scherben von der Bühne.

Die Company hat übrigens schon ihr nächstes Gastspiel angekündigt: Thema „Angela I.“ und die Berliner Politik.