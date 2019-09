Charles Aznavour bleibt unnachahmlich

„Napoleon des Chansons“ nannte ihn die französische Presse abwertend. „Du beklopptes Genie!“, wurde er von Edith Piaf am Flughafen begrüßt, nachdem er sich seine zu große Nase hatte wegoperieren lassen. Im Oktober 2018 ist der armenisch-französische Chansonnier Charles Aznavour gestorben. Ihm widmete die Konzertreihe „Chanson & Biographisches“ im Hotel Bayerischer Hof unter dem Motto „La Bohème“ den Freitagabend mit Sängerin Eleonore Hochmuth und Sprecher Manfred Menzel, Pianist Martin Giebel, Kontrabassist Rainer Frank und Jörg Bielfeldt am Schlagzeug.

Charles Aznavour, 1924 in Paris geboren und mit richtigem Namen Charles Aznavourian, war vieles in einer Person: Tänzer, Liedtexter, Komponist und Filmschauspieler. Daneben armenischer Botschafter in der Schweiz und ständiger Vertreter Armeniens bei den Vereinten Nationen in Genf. Die meisten Menschen verbinden ihn aber mit dem französischen Chansonnier schlechthin, der er auch gewesen ist bis ins hohe Alter von 94 Jahren. Bis ganz zum Schluss bestritt er Konzerte rund um den Globus, dass man sich kaum vorzustellen wagt, wie das gehen konnte.

Menzel überzeugt

An Manfred Menzel war es auch an diesem dritten Abend nach Jacques Brel und Georg Kreisler, den Part des Conférenciers zu mimen. Nur dieses Mal schlüpfte er ganz offensiv in die Rolle des Künstlers, und das gelang ihm trotz unzähliger „ischs“ bestens. Auch, weil ihn eine gewisse optische Ähnlichkeit mit Aznavour verbindet.

Das Ensemble verfolgte das gleiche Konzept wie in den vorangegangenen Abenden. Das hat sich einerseits bewährt, andererseits kann es irgendwann durchaus langatmig sein. Denn auch in Aznavours Leben geht es um viel Liebe und viel Leid, karriere- wie beziehungstechnisch.

Biographisch interessant sind die Details, die Menzel recherchiert hat und die über allseits Bekanntes hinausgehen. Sängerisch hatte Hochmuths Kontraaltstimme einige Hürden zu nehmen, zumal sie sich erneut für ins Deutsche übersetzte Liedtexte entschieden hat. Das nimmt von vornherein einiges an Charisma heraus, haben Besucher doch vornehmlich die französische Klangfarbe im Ohr. Dessen ungeachtet bleibt Charles Aznavour ein Solitär, sodass sich jeder Vergleich mit dem Original fast von selbst erledigt.

In der Arena von Verona habe er Eleonore getroffen als eine Frau voller Leidenschaft und Hingabe an die Musik, wandte Menzel sich in seiner Rolle am Schluss an den nahezu ausgebuchten Saal. Hier war spätestens klar, dass Hochmuth seine Muse mimt. Mit Interpretationen so oft gehörter Klassiker wie „La Bohème“, in dem Aznavour zurückblickt auf die Verliebtheit in jungen Jahren, in denen es kein Geld brauchte. Solches hatte er auch nicht, nachdem seine Eltern, ein Künstlerpaar, aus Smyrna vor dem Völkermord an den Armeniern 1915 geflüchtet waren. Mit neun Jahren trat er in Paris als Tänzer auf und handelte mit gefälschten Seidenstrümpfen. Ein Rückblick auf Aznavours spätere Auftritte mit Orchester zeigt ihn immer wieder auch tanzend und durchaus humoresk.

Als der Abend bei seinen großen Liebschaften ab den 1950er-Jahren mit nacheinander Micheline Rugel, Evelyne Plessis und Ulla Ingegerd Thorssell anlangte, reihte sich Lied an Lied – mal etwas frivoler, dann wieder melancholisch und vom Leben enttäuscht. Etwas mehr Charisma hätte man sich hier von Hochmuth gewünscht. Stattdessen geriet diese Partie zu einer Art Einheitsbrei.

Nach der Pause „formidable“

Erst nach der Pause, wenn Aznavour seine Filmkarriere startet, ab 1960 seine Welttourneen und 1964 die Schwedin Ulla in St. Tropez trifft, erklingt ein „Formidable“ und ein „She“, das mit Giebels behändem Klavierpart und Bielfeldts sensiblen Drums harmoniert. Mehr Kontur, mehr Ausdruckskraft und mehr pointierte Ausgewogenheit zwischen Gesang und Instrument entwickelt das Ensemble in „Nein, ich vergaß nichts davon“.

In fünf Sprachen hat Aznavour seine Chansons und Schlager gesungen. Auf die Frage, ob er sich eher als Armenier oder als Franzose fühle, habe er geantwortet: „Beides zu hundert Prozent.“ Sein Timbre, das so tönt, als hätte es Sand und Rost im Getriebe, ist eben unvergesslich und unnachahmbar.