Charity-Fahrradtour für das Kinderhaus am schönen Berg in Thailand

Bis zu 50 Teilnehmer radeln vom 9. bis 11. Juli zur Finanzierung eines Traktors für den biologischen Landwirtschaftsbetrieb des Kinderhauses „Baan Doi“ um den Bodensee. Wie der Förderverein Baan Doi mitteilt, ist der Start am Freitag um 14 Uhr in Bregenz an der Seepromenade. An diesem Tag wird bis nach Friedrichshafen geradelt. Der nächste Morgen beginnt um 9.30 Uhr mit einem Frühstück am Weltladen Friedrichshafen und geht weiter mit einer Etappe bis nach Konstanz. Am Sonntag endet die Tour wieder in Bregenz. Auf dem Weg soll es einige Zwischenstopps an Verpflegungs- und Stempelstationen geben, damit die Teilnehmer, bestehend aus Unterstützern und Freunden der drei Fördervereine Deutschland, Österreich und Schweiz, genügend Kräfte sammeln können, um die zirka 190 Kilometer zurückzulegen.

„Baan Doi – Kinderhaus am schönen Berg“ ist eine Nichtregierungsorganisation in Mae Sai, der nördlichsten Stadt Thailands. Seit 2011 als thailändische Stiftung und seit 2016 zusätzlich als Pflegeheim anerkannt, unterstützt Baan Doi Waisen und benachteiligte Kinder so, dass sie die Aussicht auf eine gesunde Entwicklung sowie gute Bildung erhalten.

Die Organisation sei dabei, eine biologische Landwirtschaft aufzubauen, um den Menschen dort die Selbstversorgung und den Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen. Mit 30 000 Euro kann Baan Doi einen Traktor beschaffen, um die Felder zu bestellen. „Jetzt geht’s endlich los“ So die Initiatorinnen der Spenden-Radtour Susanne Walzer und Miriam Kirchner, Mitglieder im Vorstand von BAAN DOI Deutschland. Sie haben schon 2018 eine kleinere Charity-Tandem-Tour rund um den Bodensee gestartet. Dieses Jahr soll die bereits 2020 geplante Spenden-Radtour im großen Rahmen durchgeführt werden. Es werden Firmen und Sponsoren gesucht, die pauschal oder pro Kilometer einen Betrag spenden.

Weitere Informationen unter www.baandoi.org/charity-fahrradtour-bodensee.