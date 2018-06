„Chapeau – Kulturtage in Lindenberg“

Besucher können bei den diesjährigen Kulturtagen in Lindenberg „Mit Kultur verschiedene Kulturen kennenlernen. Vom 23. September bis zum 13. Oktober gibt es Musik und Kunst, Flamenco und Kabarett, Klezmer und Kasperle sowie den beliebten Poetry Slam.

Aus Sevilla kommt die Flamencotänzerin Bettina Castaño, um gemeinsam mit dem Meister an der türkischen Rahmentrommel, Murat Coskun, am 28. September, einen Abend voller Rhythmen zu gestalten. Lieder und Geschichten aus Israel haben Nirit Sommerfeld und das Orchester Shlomo Geistreich am 6. Oktober dabei. Ihr modernes Klezmer-Programm trägt den Titel: „Nicht ganz kosher.“ In die Welt des Gypsy-Swings nimmt die Besucher dann Joscho Stephan am 12. Oktober mit, bevor das Allgäu und Bayern von Maxi Schafroth am 13. Oktober unter die Lupe genommen wird. Und dann stehen beim Poetry Slam preisgekrönte Slammer neben mutigen Newcomern am 5. Oktober auf der Bühne und fechten mit Worten.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Kulturtage sind eine Kunstausstellung mit Silvia Jung-Wiesenmayer und die Lange Museums- und Einkaufsnacht. Die Vernissage zu der Sonderausstellung in der Kulturfabrik ist Samstag, 23. September, um 19 Uhr. Die Ausstellung „Textur“ von Silvia Jung-Wiesenmayer geht bis 5. November. Textur beschreibt die Beschaffenheit von Oberflächen. Mit deren Diversität beschäftigt sich die Künstlerin Silvia Jung-Wiesenmayer in dieser Ausstellung. Sie arbeitet mit Stoff - verformt und farbig - und Stein - behauen und grau - und möchte deren Gegensätzlichkeit nicht unter einen Hut bringen, sondern in ihrer Eigenwilligkeit bestehen lassen. Nach einer Ausbildung zur Steinmetzin hat die Künstlerin an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert. Für ihr Schaffen hat sie zahlreiche Kunstpreise im Allgäu und überregional erhalten. Zur langen Museums- und Einkaufsnacht am 29. September sind das Deutsches Hutmuseum und die Innenstadt von 18 bis 23 Uhr geöffnet.

Für Kinder kommt das Wangener Puppentheater am 10. Oktober nach Lindenberg.

Für die Veranstaltungsreihe gibt es neben Einzelkarten das Chapeau-Abo: Beim Besuch von drei oder mehr Veranstaltungen zahlt man nur für zwei den vollen Preis. Jede weitere kostet fünf Euro.

Karten und Informationen gibt es bei der Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, in Lindenberg, unter der Telefonnummer 08381 / 928 43 10 oder online unter

www.lindenberg.de