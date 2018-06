Chöre singen ein sommerlich-fröhliches Konzert

Zu einem ganz besonderen Konzert laden die Grundschule Reutin-Zech und der Masithi-Chor Oberreitnau ein. Unter dem Motto „Klein und Groß für den Pausenhof“ singt der Schulchor der Grundschule gemeinsam mit den „Großen“ vom Masithi-Chor.

Eine kleine Schulband, zusammengestellt und geleitet von Stefan Heitz, unterstützt die Sänger. Die beiden Chöre singen sowohl einzeln als auch miteinander ein sommerlich-fröhliches Konzert. Das Konzert findet am Sonntag, 24. Juli, um 17.30 Uhr im Innenhof der Grundschule in Reutin statt, bei schlechtem Wetter in der Schule. Es gibt Getränke. Die Spenden der Besucher gehen an den Förderverein der Grundschule Reutin-Zech, die damit zur Neugestaltung des Reutiner Schulhofs beitragen will. (lz)